Özel Harekat Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni

Özel Harekat Başkanlığının 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından bombalanarak tahrip edildiğini, binaların bir kısmının yıkıldığını anımsatan Erdoğan, FETÖ ihanet çetesince ele geçirilen uçaklardan atılan bombalarla havacılık biriminde 7, nizamiye önünde de 44 polisin şehit olduğunu kaydetti.

Milletin güvenliği ve huzurunun teminatı Emniyet Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, bugüne kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş tüm emniyet mensuplarını saygıyla yad etti.

Bugün gazi mekanda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, memnun olduğu kadar mahzun da olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Tabii her insan ayrı bir dünyadır. Fakat az önce saygıdeğer hocamızın da okumuş olduğu ayetlerde Rabbimizin bize malum bir müjdesi var. Orada Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' buyuruyor. Şimdi bizim 51 şehidimiz de burada ama bizim yüzlerce, binlerce geçmişten bugüne şehitlerimiz var. Onlar bizi şu anda da izliyorlar ve bizi görüyorlar. Onlar sevgililer sevgilisi Peygamber efendimize komşu. Temennim odur ki Rabbim bizleri de sevgililer sevgilisi peygamberimizin liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşreylesin, kendilerine komşu eylesin." diye konuştu.

Her şehidin her gazinin ayrı bir hikayesi bulunduğunu belirten Erdoğan, terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında Diyarbakır Sur'da karnından girip sırtından çıkan kurşunla gazi olan Halit Gürsel'in bunlardan biri olduğunu anlattı.

Erdoğan, malulen emekli olmayı reddedip, ülkesi ve milleti için mücadeleye devam eden Halit Gürsel'in FETÖ'cülerin Özel Harekat Başkanlığına yaptığı saldırıda şehit olduğunu belirtti.