Özel Harekat Başkanlığında şehit aileleri onuruna iftar

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen iftarda şehit aileleriyle bir araya geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Harekat Başkanlığında şehit aileleri onuruna düzenlenen iftara, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Selami Hüner ve Adem Çakıcı, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve bazı daire başkanları katıldı. Yemek öncesi, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi. İftarın ardından konuşan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Bizim inancımıza göre, şehitlik dünyada ve ahirette erişilebilecek en yüksek mertebelerden birisidir. Peygamberlerden sonra bu mertebeye aday olan şehitlerimiz, tarihten günümüze kadar ülkemiz, bayrağımız, birliğimiz, dirliğimiz ve kutsal değerlerimiz için gözlerini kırpmadan canlarını seve seve feda etmiştir. Bugün onların geride varisleri olan, bu kutlu davayı, bu kutsal bayrağı taşıyan biz meslektaşları ve bizden sonra gelecek olan kardeşleri, meslektaşları da aynı inançla ve anlayışla hiçbir zaman tereddüt etmeksizin bu ülke için canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son 35 yıldır bölücü terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadelede çok sayıda güvenlik gücünün şehit olduğuna işaret eden Uzunkaya, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu yerleşkede 51 şehit verildiğini anımsattı. - "En büyük payeye sahip oldunuz" Celal Uzunkaya, şehitlerin ruhlarının iftar programında aralarında olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye genelinde 251 şehidimiz olurken, bunun 63'ü emniyet şehitlerinden meydana geldi. Yani, bu süreçte en kahramanca mücadele eden, dik duran, tavrını, duruşunu, kararlığını devletinden, milletinden, istiklalinden yana kullanan kahraman polis teşkilatımız ve onun kahraman evlatları olmuştur. Sizler de böyle kahramanlara sahip olan anneler, babalar, kardeşler, eşler olarak bence hayatlarınız boyunca edinebileceğiniz en büyük payeye sahip oldunuz." diye konuştu. Şehitlik mertebesinin önemini vurgulayan Uzunkaya, asil Türk milletinin evlatlarının, tarih boyunca şehadete düğün ve bayram yerine gider gibi koşarak gittiklerini kaydetti.