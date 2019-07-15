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Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit polislere karanfil

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:21 | Son Güncelleme

  TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti, şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu alana karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti, şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu alana karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop ve Soylu, darbe girişiminde 44 polisin şehit olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Şentop ve Soylu, şehit olan özel harekâtçıların fotoğraflarının bulunduğu platforma karanfil bırakıp, darbe gecesinden kalan ve bombanın yaydığı ısıdan dolayı eriyen silahların sergilendiği Özel Harekât Başkanlığı Müzesini gezdi. Şentop, müzedeki anı defterine şunları yazdı: "Aziz milletimizin şerefli evlatları; 15 Temmuz gecesi istiklalimize, irademize ve vatanımıza kasteden hainlerin karanlık tertibine karşı canlarınızı siper ettiniz ve şehadete yükseldiniz, milletimiz uğradığımız ihanetin faillerini unutmadığı gibi siz kahramanlarını da gönlünün en üst müstesna mevkiinde tutmakta ve bağrından sizleri çıkardığı için gurur duymaktadır. Size vatan müdafaasını vazife bilmeyi öğreten şuuru, ahlakı ve imanı tazimle selamlıyoruz. Sizler artık Allah'ın rahmetine ve Peygamberin şefaatine emanetsiniz. Milletimiz, hatıranıza ve bu uğurda canınızı adadığınız mukaddesata merbuttur, sadıktır ve böyle kalmaya da kararlıdır. Ruhuz şad, şehadetiniz makbul olsun."

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Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)

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