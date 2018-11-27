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- ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GELDİ, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

Sultangazi'de psikolojik tedavi gören Muhammed Y.(37), evde kendisini odaya kilitledi ve intihar girişiminde bulundu.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de psikolojik tedavi gören Muhammed Y.(37), evde kendisini odaya kilitledi ve intihar girişiminde bulundu. Polis, 4 saatlik ikna çabası sonucu Muhammed Y.'yi kararından vazgeçirdi.
Sultangazi'de yaşayan Muhammed Y., ailevi meseleler ve geçim sıkıntısından dolayı 1 yıl önce bunalıma girdi. Psikolojik destek almaya başladı. Davulculuk yaparak geçimini sağlayan Muhammed Y., Esentepe Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kendisini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Boğazına bıçak dayayarak kendisini öldürmek istediğini söyleyen Muhammed Y., anne ve babasını da dışarı çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖZEL HAREKATLI ÖNLEM
Polis ekipleri, bir süre Muhammed Y., ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine müzakereci ve çok sayıda özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri çevrede önlem aldı. Olayın yaşandığı sokakta vatandaşların giriş ve çıkışlarına izin verilmedi.

4 SAATTE İKNA EDİLDİ
Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı müzakereci Muhammed Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Müzakerecinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından Muhammed Y. ikna edildi. İkna edilen Muhammed Y., elindeki bıçağı bırakıp polis ekiplerine teslim oldu. Muhammed Y., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Apartmandan görüntü
-Özel Harekat Polisleri
-Apartmana girmeleri
-Apartmandan çıkmaları
-Muhammet Y'nin apartmandan çıkarılması
-Bir araca bindirilmesi (Ceket ve beyaz tişört)
-Genel ve detaylar

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