HABER

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgay Zeren, 47 yaşında kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgay Zeren, görevi başında kalp krizi geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgay Zeren, 47 yaşında kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgay Zeren, görevi başında kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Zeren, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Polis memuru Turgay Zeren için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Kıdıl, AK Parti İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan ve emniyet mensupları ile Zeren ailesi ve yakınları katıldı.
Yapılan duanın ardından Turgay Zeren’in cenazesi meslektaşlarının omuzlarında tekbir sesleri arasında cenaze aracına taşındı. Özel harekat polisleri cenaze için selam duruşunda bulundular. Turgay Zeren’in cenazesi memleketi Amasya’ya gönderildi.

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.