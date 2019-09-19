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Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

ÖZEL harekat polisleri, Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitiliyor.

Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim 

Selen YALAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ÇANKIRI, (DHA)- ÖZEL harekat polisleri, Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitiliyor. 6 ay süren zorlu eğitimde özel harekat polisi adayları, her türlü iklim ve arazi şartlarında, sınır içi ve sınır ötesi her türlü operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor. Kursu başarıyla tamamlayan özel harekat polisleri, önce şark görevlerini yapıyor, ardından yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarda görev alıyor. Özel harekat polisi adaylarının 1 günlük eğitimini DHA görüntüledi.
Türkiye'nin koruyucu melekleri, özel harekat polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde yetiştiriliyor. Emniyet birimlerinde çalışırken gönüllü olan ve ön elemeden geçerek eğitime katılan özel harekat polisi adayları, 6 ay süren zorlu bir eğitime tabi tutuluyor. Merkezde şu anda 13'ü kadın yaklaşık 200 özel harekat polisi adayı eğitiliyor. Özel harekat kursiyerleri, her türlü iklim ve arazi şartlarında 7-24 eğitim görüyor. Psikolojik ve fiziksel eğitimlere katılan kursiyerler, ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık, bina ve uçak operasyonları, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlerle her türlü sınır içi ve sınır ötesi operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor. Arazi eğitimleri da alan kursiyerler haritacılık, dağcılık, hayatı idame gibi alanlarda da eğitiliyor.
TAMAMI GÖNÜLLÜ POLİS
Özel Harekat 2'nci Grup Amiri, özel harekat polislerinin emniyet birimlerinin gönüllü personellerinden oluştuğunu belirterek, "Öncelikle hali hazırda başkanlığımızda çalışan personelimizden gerek emekli olan gerek gazi olan veya başka sebeplerle ayrılan personelimizden boşalan yerlere personel alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinden bir duyuru yapılıyor. Gönüllülük esasına göre başvuran arkadaşlarımızdan ihtiyacımız olan kadarını alıyoruz, ön elemelerden sonra kursumuza kabul edip, eğitimlere başlıyoruz. Kurs esnasında yine gerek kendi feragatleri gerek bizim istediğimiz seviyeye gelemeyen personellerin ilişiğini kesmek suretiyle kursumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
'ÖZEL HAREKAT BİR YAŞAM TARZI'
Özel Harekat 2’inci Grup Amiri, özel harekatın bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, "Biz burada özel harekat yaşam tarzına adapte olacakları eğitimleri veriyoruz. Gerek psikolojik gerek fiziksel anlamda yeterliliklerinin olmasını istiyoruz. Bunlarla alakalı hem ileri seviye atış teknikleri, hem keskin nişancılık, bina ve uçak operasyonları, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlere tabi tutuluyor. Ayrıca arazi eğitimleri veriyoruz" dedi.
'KADIN KURSİYERLER DE AYNI EĞİTİME TABİ'
Kadın komiser ise kursiyerler arasında 13 kadın bulunduğunu belirterek, "Özel Harekat Başkanlığının düzenlemiş olduğu tüm eğitimlerde, biliyorsunuz vatan savunmasında görevlendirilecek arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz burada. Dolayısı ile herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin aynı zorlu eğitime tabidir. Eğitimlerimiz ve bu eğitimlere katılacak personelimizin seçmeleri için zorlu parkurlarımız var. Bunları başarıp, kursa katılması uygun görülen 25 kadın personelimiz oldu. Eğitim devamında kendi istekleri ile feragat ya da bizim veya eğitmen arkadaşlarımızın mental ve fiziksel olarak bu kursa, sonrasında da Özel Harekat birimlerinde çalışmasına uygun görülmeyen personelin ilişiğini kesiyoruz. Şu anda da 13 kadın personelimizle eğitimlere devam ediyoruz" diye konuştu.

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Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim

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