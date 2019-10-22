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Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 18:12 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere çeşitli illerden Kilis Öncüpınar'a gelen özel harekat polisleri, düzenlenen törenle bölgeye uğurlandı - Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından törene ilişkin video klip paylaşıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere çeşitli illerden Kilis Öncüpınar'a gelen özel harekat polislerinin bölgeye uğurlandığı törene ilişkin video paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Özel Harekat Başkanı Selami Türker'in konuşmasına yer verildi. Türker, konuşmasında, tarihi şan ve şerefle yazılmış bir birimin mensupları olduklarını belirterek, Allah'tan, özel harekat polislerinin yardımcısı olmasını diledi.

Videoda, konuşmanın ardından yemin eden özel harekat polislerinin bölgeye uğurlanışı yer aldı.

Paylaşımda, "Sen ki savaşın kartalı, barışın güvercini, bu uğurda döktün kanını, verdin son nefesini, Hamza'nın mirasçısı, Ali'nin Zülfikarı, bir dostuna dostsun ama düşmana bir felaket, er meydanında kahraman teksin özel harekat." ifadelerine yer verildi.

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