Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı için Suriye'ye gönderildi

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Giresun Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 tim bugün yola çıktı. Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral’ın yaptığı dua ve kesilen kurbanın ardından İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Özel Harekatçılara yönelik bir konuşma yaptı. Aktaş, konuşmasında, “Sahip olduğunuz tecrübe almış olduğunuz eğitim, donanım verilen bu kutsal görevin üstesinden layıkıyla gelmenizi sağlayacaktır. Allah sizleri galip ve muzaffer eylesin. Geride bıraktığınız ailenizle ilgili en ufak bir şüpheniz endişeniz olmasın onlar bizim emanetimizdir.” dedi.

1,5 AYLIK BEBEK BABASINI YOLCU ETTİ



Yapılan konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekilerek uğurlama yapıldı. Yapılan uğurlamada 1,5 aylık Zeynep Almina bebek ise özel harekatçı babasını yolcu etti.

Kaynak: İHA

