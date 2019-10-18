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Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı için Suriye'ye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere özel harekat polisleri yola çıktı.

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Giresun Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 tim bugün yola çıktı. Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral’ın yaptığı dua ve kesilen kurbanın ardından İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Özel Harekatçılara yönelik bir konuşma yaptı. Aktaş, konuşmasında, “Sahip olduğunuz tecrübe almış olduğunuz eğitim, donanım verilen bu kutsal görevin üstesinden layıkıyla gelmenizi sağlayacaktır. Allah sizleri galip ve muzaffer eylesin. Geride bıraktığınız ailenizle ilgili en ufak bir şüpheniz endişeniz olmasın onlar bizim emanetimizdir.” dedi.

1,5 AYLIK BEBEK BABASINI YOLCU ETTİ

Yapılan konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekilerek uğurlama yapıldı. Yapılan uğurlamada 1,5 aylık Zeynep Almina bebek ise özel harekatçı babasını yolcu etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Özel Harekat polisi

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