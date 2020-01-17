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  4. Özel harekat polisleri de katıldı! Ateş etmek isteyince...

Özel harekat polisleri de katıldı! Ateş etmek isteyince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 00:49 | Son Güncelleme

Osmaniye'de 2 ayrı dosyadan aranan zanlı, evine operasyon yapan polis ekiplerine ateş etmek isterken silahı tutukluk yaptı, zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Özel harekat polisleri de katıldı! Ateş etmek isteyince...

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla hakkında 2 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan N.K'nin Cumhuriyet Mahallesi 1516. sokaktaki evde bulunduğu ihbarını aldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla eve giren ekipleri gören N.K, yanındaki tabancayla polislere ateş etmek istedi.

AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Silahın tutukluk yapması üzerine N.K. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evde yapılan aramada, 1 tabanca ile tabancaya ait 7 fişek, 20 gram metamfetamin ve 15 gram eroin ele geçirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye operasyon

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