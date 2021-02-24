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Özel harekat polislerinden DAEŞ operasyonu

24.02.2021 21:45 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da, terör örgütü DAEŞ’in silahlı faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, özel harekat polislerinin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, terör örgütü DAEŞ’ın silahlı faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen F.U.

Adıyaman’da, terör örgütü DAEŞ’in silahlı faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, özel harekat polislerinin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, terör örgütü DAEŞ’ın silahlı faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen F.U. isimli şahsın Adıyaman Kalesi civarında bulunan ikametine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında F.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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