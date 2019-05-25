Özel harekat polislerinden gölde su altı tatbikatı

Özel Harekat Başkanlığı Taktik Su Altı Grup Amirliği, Mogan Gölü'nde tatbikat yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan tatbikat videosuna göre, taktik su altı birimi, bir teknedeki şüphelileri yakalamak için operasyon düzenliyor.

Gölün belirli bir yerine kadar botla gelen özel harekat polisleri, tüple dalarak, tekneye kadar su altından ilerliyor.

Tekneye baskın yapan su altı timi, etkisiz hale getirdiği şüphelileri gözaltına alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, özel harekat personelinden gönüllü olanlara, "scuba" olarak bilinen suya dalış eğitimi verilerek, kendilerini bu branşta geliştirme imkanı sağlanıyor.

