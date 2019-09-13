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Özel harekat polislerinden kaçak akaryakıt operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Gaziantep’te KOM, özel harekat polisi ve zırhlı araçlar eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda son zamanların en yüklü kaçak akaryakıtı ele geçirildi.

Gaziantep’te KOM, özel harekat polisi ve zırhlı araçlar eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda son zamanların en yüklü kaçak akaryakıtı ele geçirildi. Didik didik her yeri inceleyen ekipler, yer altında gömülü tankları bile buldu.
Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri ile birlikte eş zamanlı 2 adrese operasyon düzenledi. Zırhlı araçların da eşlik ettiği operasyonlarda bir atık yağ fabrikası ve bir tır garajında son zamanlarda ülkedeki en fazla kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler, Gaziantep il merkezindeki atık yağ fabrikasından 15 bin litre katkılı akaryakıt ile katkılı akaryakıt yapımında kullanılan ve akaryakıt yapmaya hazır durumda 74 bin litre bazyağı ile 121 bin kilogram atık yağ yakalandı.Kentteki bir tır garajına yapılan operasyonda ise yer altına gömülü vaziyette yakıt tankı ve bu tank içerisinde 4 bin 771 litre katkılı akaryakıt olduğu tespit edilen ürün bulundu.
Yapılan operasyonlarda ele geçirilen akaryakıt malzemelerine el koyan ekipler, 4 şüpheli haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

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