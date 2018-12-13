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Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat -1

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 13:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gösteren tatbikat yaptı. Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikata İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 300 polis katıldı.

Çağatay KENARLI, Harun UYANIK, Can EROK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gösteren tatbikat yaptı. Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikata İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 300 polis katıldı. Operasyona polis helikopterleri, zodyak botlar, Ejder ve Kirpi tipi araçları ile Özel Harekat köpeği ‘Hektor’ da destek verdi.

Eğitim tatbikatına Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Haydar Karsavuranoğlu, Eğitim Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Güntekin, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya ve Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok ile çok sayıda emniyet müdür yardımcısı katıldı.

2018’TE BİN 431 OPERASYON

İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonel şubelere 2018 yılının Aralık ayına kadar verdiği desteklerle birlikte bin 431 operasyona katıldı. Emniyet birimlerinin özellikle çatışma tehlikesi içeren operasyonlarındaki en önemli gücü olan Özel Harekat polisleri yıl boyunca eğitimleri aralıksız olarak sürdürüyor.

İŞTE O EĞİTİMLERDEN BAZILARI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polislerin 2018 yılında aldığı eğitimlerin şu şekilde olduğu öğrenildi. Eğitimlerde uçak operasyonu tatbikatı, gemi Operasyonu tatbikatı, helikopterle takviye kuvvetlerinin araziye indirilmesi, hava destekli keşif ve gözleme faaliyetleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli kurbağa adamların zodyak botlardardan göle atlaması ve suda ilerleyerek hedef noktadan çıkması, arazide bulunan şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması, yakın savunma eğitimleri, silahlı şüpheliyi ekisiz hale getirme, canlı bomba olduğu varsayılan şüphelinin Özel Harekat polisleri ve Özel Harekat köpeği ‘Hektor’ ile etkisiz hale getirilmesi, otobüs operasyonu, Ejder ve Kirpi tipi zırhlı araçlarla hedef atışları yapıldı.

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