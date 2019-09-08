HABER

Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 12:36 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Araç içinde unutulan malzemeler tehlike saçıyorAraç içinde unutulan malzemeler tehlike saçıyor
Otomobil 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1'i ağır, 6 yaralıOtomobil 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1'i ağır, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.