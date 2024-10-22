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  4. Özel Harekat'tan 'Fetullah Gülen' paylaşımı: ‘Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür’

Özel Harekat'tan 'Fetullah Gülen' paylaşımı: ‘Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür’

22.10.2024 11:10
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in dünkü ölümünün ardından yapılan paylaşımlar arasında en fazla dikkat çekenlerden biri de Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. İşte 15 Temmuz hain darbe girişiminde 42 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşım…

Özel Harekat'tan 'Fetullah Gülen' paylaşımı: ‘Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür’

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in dün sabah ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından herkes arkasından lanet okudu. İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumdan art arda açıklamalar gelirken, 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dairenin resmi hesabından paylaşılan yazıda "Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür." ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fetullah Gülen Özel Harekat
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