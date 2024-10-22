Özel Harekat'tan 'Fetullah Gülen' paylaşımı: ‘Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür’

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in dün sabah ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından herkes arkasından lanet okudu. İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumdan art arda açıklamalar gelirken, 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dairenin resmi hesabından paylaşılan yazıda "Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür." ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır