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Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi! Göç idaresinde olay çıkarttı... Sınır dışı edilecek

06.11.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli İl Göç İdaresi’nde özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de devreye girdiği büyük bir olay çıktı. Azeri suç örgütü lideri Hacıyev İlqam Zilqam, İzmir’de sahte pasaporta yakalanıp sınır dışı edilmek üzere Kocaeli’ne getirildi. Rusya’ya gönderileceğini iddia eden Azeri suç örgütü lideri göç idaresini karıştırdı. Şahsın Azerbaycan’a sınır dışı edileceği öğrenildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi! Göç idaresinde olay çıkarttı... Sınır dışı edilecek

Azeri suç örgütü lideri Hacıyev İlqam Zilqam, sahte pasaportla İzmir’de yakalandı. Şahıs sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne sevk edildi. Rusya’ya sınır dışı edileceğini ileri süren Zilqam, Kocaeli İl Göç İdaresi’nde olay çıkardı. Yaşanan karışıklık üzerine çok sayıda çevik kuvvetin yanı sıra özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi.

RUSYA'DA İNFAZI BULUNUYORMUŞ

Şahsın Rusya’da infazının bulunduğu ve bu sebeple oraya gönderilmek istemediği ortaya çıktı. Olay yerine aynı zamanda Kocaeli Vali Yardımcıları ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da geldi. Yapılan görüşmede yetkililer, Hacıyev İlqam Zilqam’a Azerbaycan’a gönderileceğini söyledi. Şahsın Azerbaycan’a sınır dışı edileceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Kocaeli Azerbaycan pasaport

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