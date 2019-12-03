HABER

Özel harekatçılar araziye indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikatı yakından takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan,” Bu arkadaşlar Afrin’de Güneydoğu da Türkiye’nin her tarafından görev yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar” dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer’de 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikat kapsamında araziye bırakılan 376 kişilik ekip, arazi taraması, uçak, gemi, metro, operasyonları, helikopterle hedefe atış gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikatta Havacılık Şube Müdürlüğü, Radyo Tv ve Foto Film Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekipleri katılıyor. Ekipler, poligonlara atış, zırhlı araç ve helikopterle atış yaptı. Senaryo gereği, rehine kurtarma operasyonu da yapan özel harekatçıların tatbikatları devam ediyor.

"365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar"
Tatbikatı yakından takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ”Bu arkadaşlar Afrin’de Güneydoğu’da Türkiye’nin her tarafından görev yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar. Onlarla gurur duyuyoruz.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Engelli sporcu dağcılığa başladı, zirveye tırmandıEngelli sporcu dağcılığa başladı, zirveye tırmandı
Şırnak protokolü, engelliler için kamera karşısına çıktıŞırnak protokolü, engelliler için kamera karşısına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran saldırgan hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Hollandalı Mariana'yı erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp ortadan kayboldu!

Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti

Ünlü profesör hayatını kaybetti

Çakar lamba bitti derken, trafikte şimdi de tepe lambası kabusu!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.