Özel harekatçılar için KPSS şartı aranmaması anayasaya uygun bulundu

Anayasa Mahkemesi, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın mülakatla polis meslek eğitim merkezlerine elaman alınmasına ilişkin düzenlemeyi anayasaya uygun buldu.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, CHP, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun, ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Dava dilekçesinde, dava konusu kuralla özel harekat birimine alınacaklar için KPSS şartının aranmamasının hiçbir objektif liyakat ölçütünün kullanılmaması sonucunu doğuracağı, siyasi, şahsi ilişkilerin etkili olduğu keyfi uygulamalara neden olacağı öne sürüldü.

Anayasa Mahkemesi, iptal istemini reddetti.

Gerekçede, dava konusu kuralda öngörülen düzenlemenin özel harekat biriminde istihdam edilecek adayların tümü için geçerli, soyut ve genel hüküm niteliğinde olduğu belirtildi.