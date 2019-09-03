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(Özel) Hastane bahçesinde tekmeli sopalı kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 09:35 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de bir hastanenin bahçesinde trafik kazasından doğan tartışma adeta meydan savaşına döndü.

Sancaktepe’de bir hastanenin bahçesinde trafik kazasından doğan tartışma adeta meydan savaşına döndü. Taraflar birbirlerine sopalar ve tekmelerle saldırırken, bir şahıs karşısındaki şahsı bir tekme ile yere devirdi. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sancaktepe’de geçtiğimiz ay yaşanan olayda, eğitim araştırma hastanesinin bahçesinde aracını park eden sürücü, araçtakileri indirdikten sonra geri geri gelerek arkasında duran park halindeki araca çarptı. Kaza nedeniyle iki sürücü arasında alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki şahıs birbirlerine yumruk savururken bir kadının, şahısların arasında kaldığı gözlendi. Kavga, başka kişilerin de dahil olmasıyla adeta meydan savaşına döndü. Şahıslardan biri eline aldığı sopa ile karşısındaki şahsın kafasına ve omuzlarına art arda vurdu. Başka bir şahıs ise karşısındaki şahsı attığı tek tekmeyle yere devirdi. Tekme ile yere serilen şahıs uzun süre yerden kalkamadı. Kavga daha sonra güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Hastane bahçesindeki sopalı tekmeli kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçları çarpışan sürücülerin tartışması kavgaya dönüşüyor. Şahısların birbirlerine saldırdığı kavgaya başkaları da dahil oluyor. Taraflar birbirlerine tekme ve sopalarla saldırıyor.

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