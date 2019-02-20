HABER

(Özel) Hastane çatısına çıkan simitçi İbrahim, 17’inci kez intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde daha önce 16 kez intihar girişiminde bulunan simitçi İbrahim A., 17’inci intihar girişimini Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin çatısına çıkarak gerçekleştirdi.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde daha önce 16 kez intihar girişiminde bulunan simitçi İbrahim A., 17’inci intihar girişimini Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin çatısına çıkarak gerçekleştirdi. Simitçi İbrahim A., polis ekiplerinin bir saatlik çabası sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi’nde bulunan Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin çatısında meydana geldi. Daha önce İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 16 kez intihar girişiminde bulunan ve vatandaşlardan çeşitli yardımlar talep eden simitçi İbrahim A., 17’inci intihar girişimini Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin çatısında gerçekleştirdi. Şahsın çatıya çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane çatısında intihar girişimi olduğunu öğrenen hastanedeki bazı hastalar ise panikle dışarıya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, şahsın atlama ihtimaline karşı çatının alt kısmına havalı minder serdi.
“Simitçi zaman zaman çatıdan sarktı”
Bir polis memuru çatıya çıkarak simitçi İbrahim A.,’yı intihardan vazgeçirmeye çalıştı. İntihar girişiminde bulunan İbrahim A., ise zaman zaman çatıdan sarkarak polise ve çevredekilere panik dolu anlar yaşattı. Polisin bir saatlik çabası sonucu simitçi İbrahim A., intihar etmekten vazgeçerek polise teslim oldu.
“Çok panik olduk”
Şahsın çatıdan sarkarak paniğe neden olduğunu söyleyen İsa Demir, “Bir saattir çatıda. Biz ilk çıktığı zaman fark ederek polise haber verdik. Ondan sonra itfaiye de geldi. Baya tehlikeli anlar yaşandı. Bacaklarını çatıdan aşağıya sarkıttı. Ödümüz koptu. Şuanda da şahıs ikna oldu” dedi.

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Giuliano durdurulamıyor!

Giuliano durdurulamıyor!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.