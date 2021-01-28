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Özel Hastane önünde silahlı dehşet

28.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde silahla vurulan 1’i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.Olay öğlen saatlerinde Sakarya Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde silahla vurulan 1’i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.
Olay öğlen saatlerinde Sakarya Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adapazarı’nda bulunan bir özel hastane önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 1’i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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