HABER

Özel hastane sahibi Salih Mertan için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

İZMİR'de, cuma günü evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel hastane sahibi Opr.

Özel hastane sahibi Salih Mertan için tören

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, cuma günü evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel hastane sahibi Opr. Dr. Salih Mertan (70) için kulüpte ve hastanede tören düzenlendi. Sevenleri, Mertan'ın mücadeleci ve 'fakir dostu' olduğunu söyledi.
Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı, İzmir'deki özel hastanenin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Salih Mertan, 9 Kasım Cuma günü, Alsancak'taki Atatürk Caddesi 240 numaralı binada bulunan dairesinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Salih Mertan için bugün Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Yerleşkesi'nde ve kurucu ortağı ile yönetim kurulu başkanı olduğu özel hastanenin önünde iki tören düzenlendi. Parkinson nedeniyle depresyona girerek, intihar ettiği belirtilen Salih Mertan'ın eşi Nermin Mertan ve ABD'den İzmir'e gelen kızları Cemile ile Tuğçe Mertan'ın törenlerde çok üzgün olduğu görüldü. Mertan ailesinin acısını paylaştığını dile getiren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Çocuklarımıza vermek istediğimiz en önemli değerler olan 'iyi birey', 'iyi vatandaş' ilke ve kriterleri onun üzerinde vardı. Tam bir 'fakir dostu'ydu. Tüm spor camiasına yardımcı oluyordu. Hayatını hep başı dik yaşamış bir ağabeyimizdi" dedi. Konuşmacılar, tören yapılan tesisi Altınordu'ya kazandıran Mertan'ın yerinin doldurulamayacağını dile getirirken, minik futbolcular ise tabutunun üzerine karanfil bıraktı.
'HAYATI MÜCADELEYLE GEÇTİ'
Özel hastanenin ortaklarından Opr. Dr. Selim Amato da hastane önündeki törende gözyaşı döktü. Salih Mertan'la 33 yıl omuz omuza çalıştıklarını belirten Amato, "Çok onurlu bir insandı. Birlikte çok mücadele ettik. Çok zor günler geçirdik. Herkesle kavga ederdi, benimle de kavga ederdi. Kavgacı bir insandı. O dünyanın en kavgacı insanı, ben uzlaştırmacıydım. Mıknatısın eksisi, artısı kadar zıt insanlardık. Bugüne kadar hep zıt olarak ama kardeş ve ağabey olarak kaldık. Gölgesiyle bile kavga eder, ertesi gün gölgesinden bile özür dilerdi. 1 gün sonra herkesin gönlünü alan bir yapısı vardı. Onun kadar mücadeleci çok az insan vardır. Hayatı mücadele olduğu için ve son yakalandığı hastalıkla mücadele edemediğinden azmini kaybetti. Yaşam onun için bitmişti. Son 6 ayda kendisini kapatmıştı, telefonlara zor cevap veriyordu. Çok yoğun depresyon yaşadı. Son dönemdeki hayata küskünlüğü bilinen bir gerçek" diye konuştu.
Salih Mertan'ın cenazesi, öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak namazın ardından Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Özel hastane sahibi Salih Mertan için törenÖzel hastane sahibi Salih Mertan için törenÖzel hastane sahibi Salih Mertan için törenÖzel hastane sahibi Salih Mertan için tören

PARTNERn11.com'dan skandal mesajla ilgili flaş açıklama!n11.com'dan skandal mesajla ilgili flaş açıklama!
Uzungöl'de sonbahar güzelliğiUzungöl'de sonbahar güzelliği
Bursalı şehidin babası: Vatan sağ olsunBursalı şehidin babası: Vatan sağ olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 'sahte emeklilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da 'sahte emeklilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Binali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyin

Binali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyin

Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusu

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusu

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.