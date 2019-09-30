HABER

(Özel) Hastane yakınında kalp kiriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

Fatih’te özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçiren yaşlı adam, hayatını kaybetti.

(Özel) Hastane yakınında kalp kiriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi

Fatih’te özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçiren yaşlı adam, hayatını kaybetti. İddiaya göre vatandaşları haber vermesine rağmen sedye çıkarmanın yasak olduğu gerekçesiyle hastaneden 20 dakika boyunca kimse gelmedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Fatih’te 26 Eylül’de saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre elinde EKG sonuçlarıyla birlikte yolda yürüyen yaşlı adam bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın yere yığılmasının ardından yanına koşan çevredeki vatandaşlar, yakında olan bir özel hastaneye giderek yardım istedi.
Edinilen bilgilere göre hastane çalışanları, hastaneden sedye çıkarmanın yasak olduğunu belirtti. Bunun üzerine vatandaşların tepki göstermesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra hastaneden gelen personel olay yerinde kalp masajı yaptı.
Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından getirilen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. İddialara göre kalp krizi geçiren adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(Özel) Hastane yakınında kalp kiriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi

(Özel) Hastane yakınında kalp kiriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi

(Özel) Hastane yakınında kalp kiriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
(Özel) Kamyonet kasasındaki şahsın tehlikeli dansı kamerada(Özel) Kamyonet kasasındaki şahsın tehlikeli dansı kamerada
İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdiİstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.