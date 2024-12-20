Özel hastanede skandal iddia: Kadın doğum ve beyin ameliyatlarına bile girmişler! Hastane yalanladı, İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Van'ın merkez İpekyolu ilçesindeki bir özel hastanenin yönetimi, eylül ayında 'Performans düşüklüğü' gerekçesi ile 10 kişinin işine son verdi.

"AMELİYATLARA GİRDİLER" İDDİASI

Bunun üzerine işlerine son verilenlerin de aralarında bulunduğu bazı kişiler, herhangi bir eğitimi bulunmayan ve hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan K.N., L.E , M.K ve H.T.'nin kadın doğum, beyin ve baypas gibi bazı ameliyatlara girdikleri iddiasında bulundu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konunun gündeme gelmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammed Tosun, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve konunun tüm detaylarıyla inceleneceğini söyledi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastane yönetimi ise iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Temizlik personelinin yönetmeliklere uygun olarak yalnızca sterilizasyon ve lojistik hizmetlerde görev aldığını belirten hastane yönetimi, "Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak tüm iş ve işlemlerimizi yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde yapmaktayız. Bahse konu iddialara istinaden 'Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği' ile ameliyathanede görevlendirilecek personele ilişkin kurallar açık şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddialar doğru değildir" açıklamalarında bulundu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır