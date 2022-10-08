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Özel hastanede yaşlı kadına eziyet! Skandalı ortaya çıkaran kişi konuştu: Acı çektirip eğleniyorlardı

08.10.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir özel hastanede, yaşlı kadına yapılanlar Türkiye'yi şoke etmişti. Görüntülerde, sağlık çalışanlarının, yaşlı kadının yüzüne para atıp hakaretler ettiği ve eğledikleri yer almıştı. Videoda, kadının yüzüne para attığı ve kötü muamele yaptığı görülen Ali Erata tutuklanırken, skandalı ortaya çıkaran eski hastane çalışanı konuştu. Yapılanları görünce aklına kendi annesinin geldiğini söyleyen Murat Yıldırım, hastane yönetiminin para teklif ettiğini de öne sürdü.

Özel hastanede yaşlı kadına eziyet! Skandalı ortaya çıkaran kişi konuştu: Acı çektirip eğleniyorlardı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy mahallesindeki bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde, yaşlı kadına yapılan skandalı gösteren görüntüler Türkiye'yi şoke etti. Nermin Zeren isimli yaşlı kadının yüzüne para atan, kötü muamele yapan ve hakaretler ettiği görülen Ali Erata tutuklanırken görüntüleri ortaya çıkaran Murat Yıldırım isimli eski hastane çalışanı ise yaşanan süreci anlattı.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARAK KİŞİ KONUŞTU

Öze hastanedeki iki sağlık personelinin Nermin Zeren adlı yaşlı kadın hastaya yönelik insanlık dışı muamelesine ilişkin görüntüleri paylaşarak, Türkiye'yi sarsan skandalın ortaya çıkmasını sağlayan eski hastane çalışanı Murat Yıldırım, yaşananları anlattı.

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(Görüntüleri ortaya çıkaran Ali Erata)

"KENDİ ANNEM BABAM AKLIMA GELDİ"

Sabah'ta yer alan habere göre, hastane yönetimine elindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Yıldırım, "İnsanlara acı çektirip bunu eğlence malzemesi yapıyorlardı. Görüntüleri görünce kendi anne ve babam aklıma geldi. Midem bulanmaya başladı. Vicdanen rahatsız oldum" dedi.

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"NÖBETE KALDIĞIMDA ŞAHİT OLMAYA BAŞLADIM"

Şu anda vale olarak çalışan Yıldırım, "Ben 2 Ekim 2019'da hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladım. Bu olaylara gece nöbetlere kalmaya başladığımda şahit olmaya başladım. Hemşireler, hastaları oynatıyorlar, para atıyorlardı. Yoğun bakımda hastaların özellikle geceleri sahipsiz kaldıklarına şahit olmaya başladım" diye konuştu.

Yıldırım, yaşlı kadına makyaj yaptırılıp, hemşirelerin kendi arkadaşlarıyla yaptıkları görüntülü aramalarda 'Nermin hadi merhaba de' diyerek eziyet ettiklerini söyledi.

"HASTANE YÖNETİMİ PARA TEKLİF ETTİ"

Murat Yıldırım, hastane yönetiminin telefonuna el koymak istediğini ve para teklif ettiğini de iddia etti. Şantaj iddialarını reddeden Yıldırım, "Böyle bir şey olsaydı serbest kalmazdım. Beni çoktan tutuklarlardı. Böyle bir şey varsa ispatlasınlar. Görüntüleri hastane yönetimine gösterdim. 'İnanmıyoruz' dediler. Daha sonra 'Bu telefonu bize ver sana sıfır bir telefon alalım. Kaç para istiyorsun. Ne kadar çalıştın bizde. Ben sana o tazminatın fazlasını getireceğim. 10 binse 20 getireceğim' dediler. 'Yoğun bakıma kamera koyun yeter' dedim onlara. Bunun üzerine yoğun bakım çalışanları telefonlarını temizledi. Yoğun bakımda olağanüstü hal ilan ettiler" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir hastane
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