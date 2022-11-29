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Özel hastanedeki görüntüler infial yaratmıştı! Hastaneden 'pes' dedirten talep

29.11.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir özel hastanede çekilen görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. Görüntülerde sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlar yer almıştı. Yaşananlardan sonra hastanenin aleyhte yapılan olumsuz yorumların kaldırılması için hakimliğe erişim engeli talebinde bulunduğu, mahkemenin ise ret kararı verdiği belirtildi.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanenin sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlar yer almıştı. İnfial yaratan görüntü sonrası hastanenin faaliyetleri durdurulurken 9 kişi gözaltına alınmıştı. Olay sonrası hastane aleyhinde yapılan olumsuz yorumların kaldırılması için erişim engeli talebi geldiği, mahkemenin buna olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başladı.

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'PES' DEDİRTEN TALEP

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hastane ile ilgili tepki dolu paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar üzerine hastane yönetimi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik yaptığı incelemede yorumların 'ifade özgürlüğü' kapsamında olduğunu değerlendirerek, erişim engeli talebini reddetti.

Tepki çeken görüntülerin ardından 4 kişi 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Hakimlik, tutukluluk halleri konusunda yaptığı incelemede de 4 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

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sosyal medya İstanbul hastane

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