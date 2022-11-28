3 yaşındaki çocuğu 'Haydi devlete' diyerek gönderdiler! Bu da özel hastane terörü...

3 yaşındaki kız çocuğu evde geçirdiği kaza sonucu yaralanınca hastaneye götürüldü ancak hastanenin karşılığı beklenmedik ve üzücü oldu. Baba O. K., özel hastaneden "Tomografi cihazımız yok. Devlet hastanesine gidin" yanıtını aldığını paylaştı. Ancak baba olaydan bir gün sonra ise hastanede tomografi cihazı olduğunu öğrendi. "Devlet hastanesine götürürken çocuğumun kurduğu tek cümle 'Baba çok uykum geliyor' oldu. O esnada paniğe kapılan eşimin haykırışları ve çocuğu uyutmamak için verdiği mücadele ben de belki de hayatım boyunca unutamayacağım derin izler bıraktı" diye konuşan babanın ve kızının yaşadıklarından ayrıntılar şöyle...

"3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATI BU KADAR UCUZ OLABİLİR Mİ?"

Olaydan bir gün sonra hastanenin müdürüyle iletişime geçtiğini vurgulayan baba O.K, "Müdüre hastanelerinde tomografi cihazı olup olmadığını sordum. Hastane müdürü de bana 'Tomografi cihazımız var' yanıtını verdi. Bu cevabı alınca neye uğradığımı şaşırdım. 3 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı bu kadar ucuz olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM DERİN İZLER BIRAKTI"

Çocuğunu devlet hastanesine götürürken yaşadıklarını da anlatan baba, "O akşam yaşadığım olayın şokuyla hastane yetkililerine 'Nasıl tomografi cihazınız olmaz?' sorusunu dahi soramadım. Devlet hastanesine götürürken çocuğumun kurduğu tek cümle 'Baba çok uykum geliyor' oldu. O esnada paniğe kapılan eşimin haykırışları ve çocuğu uyutmamak için verdiği mücadele ben de belki de hayatım boyunca unutamayacağım derin izler bıraktı. Devlet hastanesinde çocuğumu apar topar sarı alana aldılar ve tomografisini çektiler. Ve sonrasında kafasına üç tane dikiş atıldı. O gece 3-4 saate yakın müşahede altında tutuldu" şeklinde konuştu.

