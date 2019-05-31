HABER

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişiklik

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Vakıf üniversite hastaneleri, diğer tüm hastaneler gibi Sağlık Bakanlığının bölge planlamasına dahil olacak - Özel hastanelerde yoğun bakım yatak sayısı, toplam yatak sayısının yüzde 30'unu geçemeyecek

Vakıf üniversite hastaneleri de diğer tüm hastaneler gibi Sağlık Bakanlığının bölge planlamasına dahil olacak.

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, değişiklik kapsamında vakıf üniversite hastaneleri de diğer tüm hastaneler gibi bundan sonra Sağlık Bakanlığının bölge planlamasına dahil olacak.

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eğitim altyapısı ve asgari standartları sağlayan özel hastaneler, vakıf üniversiteleriyle iş birliği protokolü imzalayabilecek. Ancak iş birliği, özel hastaneye ayrı bir imtiyaz sağlamayacak. Hastane sahip olduğu hizmet kapsamı ve kalitesine göre değerlendirilecek. Bu sayede verilen tıp eğitiminin yüksek standartlarda gerçekleşmesi ve akademik personelin verimli kullanımı sağlanmış olacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine de imkan sağlandı. Özel hastaneler aynı bölgede olmak şartıyla Bakanlık iznine tabi olmadan ihtiyaç duydukları kadrolarda birbirleri arasında da aktarım yapabilecek. Farklı illerdeki birleşme talepleri ise Sağlık Bakanlığının iznine tabi olacak.

Yönetmelikle özel hastanelerin yoğun bakım yatak sayılarına da üst sınır getirildi. Buna göre, yoğun bakım yatak sayısı, toplam yatak sayısının yüzde 30'unu geçemeyecek.

Sağlık Bakanlığından izin almış, inşaatına başlamış ancak herhangi bir nedenle inşaatını tamamlayamamış hastanelere bu yatırımın atıl kalmasının ülke ekonomisi açısından kaybı değerlendirilerek, bir defaya mahsus inşaatlarını tamamlama süresi verilecek. Benzer şekilde, daha önce faal olan ancak değişik nedenlerle sağlık hizmetini sunamadığı için faaliyet belgesi askıya alınan hastanelere, ilgili yatırımların yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla bir defaya mahsus ruhsat devir hakkı sağlanacak.

- Bakanlık Genelgesi

Bu arada, "Sağlık Kurumlarının Basamaklandırılmasına İlişkin Genelge" de bugün yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, genelgeyle bu kuruluşların hangi seviyede hizmet sunabileceklerinin sınırının daha net belirlenmesi, özellikle üçüncü basamak hastanelerde hizmet kalitesinin daha üst seviyelere çekilmesi hedefleniyor.

Yüksek teknolojiye sahip özellikli sağlık hizmetlerinin de sunulması, bütün hizmetlerin tek çatı altında verilmesi, başka bir hastaneye sevk ihtiyacının olmaması bu merkezlerin en önemli özelliklerini teşkil ederken, bu şartları karşılayan sağlık kuruluşları "İleri Düzey Hastane" olarak tespit edilebilecek.

Sağlık turizmi açısından Türkiye'nin dünya çapında marka değer oluşturması adına ileri düzey hastanelerin yüksek kalite ve sayısal yeterlilikleri karşılaması da şart koşuldu.

Belirlenen şartlara uyum sağlayarak hizmet standartlarını karşılayabilen hastaneler, ancak yetkili kurumlarca akredite edilerek üçüncü basamak vasfını kazanabilecek. Bu kriterler Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve özel sektöre ait tüm hastanelere eşit şekilde uygulanacak ve şartları karşılayan her hastane üçüncü basamak niteliğini hak edebilecek.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
“Kahvaltı yapılmazsa ruhsal çöküntü oluşur”“Kahvaltı yapılmazsa ruhsal çöküntü oluşur”
Beyin kanaması geçiren turist, Marmaris Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatla hayata tutunduBeyin kanaması geçiren turist, Marmaris Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatla hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Değişiklik genelge özel hastaneler yönetmeliği

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.