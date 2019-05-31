Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişiklik

Vakıf üniversite hastaneleri de diğer tüm hastaneler gibi Sağlık Bakanlığının bölge planlamasına dahil olacak.

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, değişiklik kapsamında vakıf üniversite hastaneleri de diğer tüm hastaneler gibi bundan sonra Sağlık Bakanlığının bölge planlamasına dahil olacak.

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eğitim altyapısı ve asgari standartları sağlayan özel hastaneler, vakıf üniversiteleriyle iş birliği protokolü imzalayabilecek. Ancak iş birliği, özel hastaneye ayrı bir imtiyaz sağlamayacak. Hastane sahip olduğu hizmet kapsamı ve kalitesine göre değerlendirilecek. Bu sayede verilen tıp eğitiminin yüksek standartlarda gerçekleşmesi ve akademik personelin verimli kullanımı sağlanmış olacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine de imkan sağlandı. Özel hastaneler aynı bölgede olmak şartıyla Bakanlık iznine tabi olmadan ihtiyaç duydukları kadrolarda birbirleri arasında da aktarım yapabilecek. Farklı illerdeki birleşme talepleri ise Sağlık Bakanlığının iznine tabi olacak.