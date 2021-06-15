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Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? Özel hastanelerde BionTech Sinovac yapılıyor mu?

15.06.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından vatandaşlar aşı randevusu almaya koyuldu. Özel, devlet hastanelerinden alınan randevularda "Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi?" , "Özel hastanelerde BionTech Sinovac yapılıyor mu?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? Özel hastanelerde BionTech Sinovac yapılıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada tüm memur ve işçiler için 15 Haziran Salı gününden itibaren yeni bir günün başladığını belirtti. SGK kayıtlı bütün çalışanların yarın ilk olarak aşı randevusu almasını tavsiye eden Bakan Koca'nın bu açıklamalarının ardından vatandaşlar MHRS, Alo 182 ve e-nabız üzerinden aşı randevusu almaya başladı. Bu noktada, özel hastanelerde koronavirüs aşıları için ücret talep edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? Özel hastanelerde BionTech Sinovac yapılıyor mu? İşte ayrıntılar...

ÖZEL HASTANELERDE COVİD AŞISI ÜCRETLİ Mİ? ÖZEL HASTANELERDE BİONTECH SİNOVAC YAPILIYOR MU?

Özel hastanelerde koronavirüs aşılarının ücretli olup olmadığına dair Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada Tezer, özel hastanelerde uygulanan koronavirüs aşısı için ücret talep edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmişti.

Özel hastaneler, kamu hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde vatandaşlar için aşılama hizmeti devam ediyor. Aşı olmak isteyen kişiler ilk önce MHRS, e-nabız veya Alo 182'den aşı randevusu talep ediyor.

Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? Özel hastanelerde BionTech Sinovac yapılıyor mu?

AŞI RANDEVUSU ALMA

MHRS ve e-nabız'dan elektronik ortamda aşı randevusu oluşturulabiliyor. Alo 182'yi arayarak da aşı randevusu oluşturmak mümkün.

MHRS veya e-nabız üzerinden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, üye değilseler üye olmalı, eğer üyelikleri varsa gerekli bilgiler ile sisteme giriş yapmalıdır.

MHRS'ye girdikten sonra "Hastane randevusu al" kısmından "Genel Arama" sonra “Covid-19 aşı” seçeneğine tıklayın ve randevuyu oluşturmak için talep edilen bilgileri yazın.

E-nabız'a giriş yaptıktan sonra “aşı randevusu alma” tercih etmelisiniz. Sunulan “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerinden birini seçip aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Alo 182'den randevu almak için ise 182'yi aramanız yeterlidir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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