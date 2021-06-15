Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada tüm memur ve işçiler için 15 Haziran Salı gününden itibaren yeni bir günün başladığını belirtti. SGK kayıtlı bütün çalışanların yarın ilk olarak aşı randevusu almasını tavsiye eden Bakan Koca'nın bu açıklamalarının ardından vatandaşlar MHRS, Alo 182 ve e-nabız üzerinden aşı randevusu almaya başladı. Bu noktada, özel hastanelerde koronavirüs aşıları için ücret talep edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? Özel hastanelerde BionTech Sinovac yapılıyor mu? İşte ayrıntılar...

ÖZEL HASTANELERDE COVİD AŞISI ÜCRETLİ Mİ? ÖZEL HASTANELERDE BİONTECH SİNOVAC YAPILIYOR MU?

Özel hastanelerde koronavirüs aşılarının ücretli olup olmadığına dair Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada Tezer, özel hastanelerde uygulanan koronavirüs aşısı için ücret talep edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmişti.

Özel hastaneler, kamu hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde vatandaşlar için aşılama hizmeti devam ediyor. Aşı olmak isteyen kişiler ilk önce MHRS, e-nabız veya Alo 182'den aşı randevusu talep ediyor.