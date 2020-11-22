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Özel hastanelerde koronavirüs testi 500 lira mı? Fatih Altaylı'dan sonra tartışmalara İsmail Saymaz da katıldı

22.11.2020 14:23 | Son Güncelleme:
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Özel hastanelerde koronavirüs testi 500 lira mı? Fatih Altaylı'dan sonra tartışmalara İsmail Saymaz da katıldı

Gazeteci Fatih Altaylı'nın 'koronavirüs testi için 500 lira ödedim' iddiası gündem yaratırken, tartışmalara İsmail Saymaz da katıldı. Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 (SARS-CoV-2) testi için sağlık kuruluşlarına başvurularda, belirlenen fiyat tarifesinin dışındaki uygulamalar için yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı önceki gün, koronavirüs testini 500 liraya yaptırdığını söyleyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenmişti. Altaylı, '500' başlığıyla yayımlanan yazısında istenirse kredi kartı ekstresini gösterebileceğini duyurmuştu.

İSMAİL SAYMAZ: BENİ ŞAHİT YAZIN

Altaylı'nın iddiaları gündem yaratırken Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz da 'Bu tartışmada beni de şahit yazarlarsa sevinirim' diyerek, tartışmalara dahil oldu.

Saymaz, Taksim'deki bir hastanede koronavirüs testi yaptırdığını ve 550 TL ödediğini açıkladı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 81 İLE YAZI GÖNDERDİ

İddiaların ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Kovid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.

Yazıda denetimlerin sıklaştırılacağı belirtilirken gerekli yaptırımların uygulancağı ve RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesinin sağlanacağı duyuruldu.

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