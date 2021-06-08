Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden aşılama sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, kamu ve özel hastanelerde vatandaşların aşı yaptırabileceğini duyurdu. Bunun üzerine aşı randevusunun nasıl alınacağı ve aşı yapılması için özel hastanelerin ücret talep edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Özel hastanelerden aşı randevusu nasıl alınır? Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? İşte ayrıntılar...

ÖZEL HASTANELERDEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Twitter üzerinden yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların aşıya erişiminin kolaylaştığını duyurdu. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, Biontech aşısının kamu ve özel hastanelerde yapılacağını ve Aile hekimlerinin devrede olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, 8 Haziran 2021 itibarıyla vatandaşların e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alabileceğini kaydetti. "Bu güce güvenin" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

ÖZEL HASTANELERDE COVİD AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından merak edilen bir diğer konu ise özel hastanelerde aşıların ücretli olup olmayacağı konusu oldu. Söz konusu açıklamada Bakan Koca özel hastane aşı ücretine ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı ancak geçtiğimiz aylarda aşıya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer, özel hastanedeki aşılama için herhangi bir ücret talep edilmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.