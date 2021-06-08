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Özel hastanelerden aşı randevusu nasıl alınır? Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi?

08.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Biontech aşısının özel hastanede yapılabileceğini açıklamasının ardından vatandaşlar "Özel hastanelerden aşı randevusu nasıl alınır?" , "Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Özel hastanelerden aşı randevusu nasıl alınır? Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden aşılama sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, kamu ve özel hastanelerde vatandaşların aşı yaptırabileceğini duyurdu. Bunun üzerine aşı randevusunun nasıl alınacağı ve aşı yapılması için özel hastanelerin ücret talep edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Özel hastanelerden aşı randevusu nasıl alınır? Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? İşte ayrıntılar...

ÖZEL HASTANELERDEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Twitter üzerinden yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların aşıya erişiminin kolaylaştığını duyurdu. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, Biontech aşısının kamu ve özel hastanelerde yapılacağını ve Aile hekimlerinin devrede olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, 8 Haziran 2021 itibarıyla vatandaşların e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alabileceğini kaydetti. "Bu güce güvenin" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

ÖZEL HASTANELERDE COVİD AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından merak edilen bir diğer konu ise özel hastanelerde aşıların ücretli olup olmayacağı konusu oldu. Söz konusu açıklamada Bakan Koca özel hastane aşı ücretine ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı ancak geçtiğimiz aylarda aşıya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer, özel hastanedeki aşılama için herhangi bir ücret talep edilmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Özel hastanelerden aşı randevusu nasıl alınır? Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi?

270 MİLYON DOZ AŞI ANLAŞMASI

Geçtiğimiz haftalarda aşıya ilişkin Twitter üzerinden duyuru yapan Bakan Koca 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşma yapıldığını ifade etmişti. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca toplamda 270 milyon doz aşı anlaşmasının olduğunu ve bu miktarın Türkiye nüfusundan 3 kat fazla olduğunu söylemişti.

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Fahrettin Koca Aşı
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