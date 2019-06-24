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Özel hastanelerden güç birliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Bursa’da özel sağlık hizmeti veren yerel ve ulusal zincirlerin sahipleri ve temsilcileri, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki değişiklikleri görüşmek üzere bir araya geldi.Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Özel hastanelerden güç birliği

Bursa’da özel sağlık hizmeti veren yerel ve ulusal zincirlerin sahipleri ve temsilcileri, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki değişiklikleri görüşmek üzere bir araya geldi.
Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada; sektör temsilcileri, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki değişikliklerinin haricinde sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılması genelgesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve SGK ile ilişkiler, şehir hastanelerinin kısa-orta-uzun vadeli etkileri ile yatak artırımının kısıtlanması konuları hakkında fikir alış-verişinde bulundular.
Programın açılışında konuşan Dr. Ahmet Özkul, organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı bulunan BTSO Sağlık Meslek Komitesi ve Sağlık Konseyi’ne, başkanlarına, üyelerine ve Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Derneği’ne (OHSAD) de teşekkür etti.
“Çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacak”
Bu buluşmaların sürekli hale gelmesinin önemine işaret eden Özkul, sağlık sektörünü ilgilendiren tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkat çekti. Dr. Özkul, “Gelişmeleri Önümüze gelen konuları birlikte çözmemiz gerekiyor. Bu toplantıların yapılması ve devam ettirilmesi gerekliliği var. Bu toplantıdan önceki toplantılarımızda öncelikle yereldeki sağlık kuruluşlarının temsilcileriyle beraber oluyorduk ama bu sefer zincir hastanelerin temsilcileri de var aramızda. Bu ilk toplantıyla birlikte buluşmalarımız artık düzenli hale gelecek, güzel sonuçlar çıkacak ve bu çıkan sonuçları ilk olarak kendi kamuoyumuzla, ardından vatandaşlar ve ardından siyasi aktörlerle paylaşacağız” dedi.
Dr. Ahmet Özkul’un ardından konuşan BTSO Sağlık Komitesi Başkanı ve Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul da “Yönetmelik değişiyor. Bir takım planlamalar oluyor bu değişiklikle birlikte. Bu değişim yaşanırken biz de neler yapabiliriz, bu toplantıda bu konular görüşülecek” ifadelerini kullandı.
“22 maddede değişiklik yapıldı”
Buluşmaya katılan Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feza Şen de sıkıntılarını değerlendirilmesi adına bir araya gelen Bursa kuruluşlarının güzel bir birliktelik sergilediğin ve bu birlikteliğe ev sahipliği yapan Dr. Ahmet Özkul’a teşekkür etti.
Ramazan Bayramı’ndan önceki hafta perşembe akşamı bir yönetmelik değişikliği yaşandığına dikkat çeken Dr. Şen, bu değişiklikle birlikte cuma günü de bir genelge yayınlandığını, toplamda 22 maddede değişiklik olduğunu, bunlardan yaklaşık 17 tanesinde olumlu ya da olumsuz değişimler yaşandığını hatırlattı. Dr. Feza Şen’in yaptığı açıklamaların ardından programa katılan sektör temsilcileri teker teker gelişmeler hakkındaki fikirlerini beyan ederek, tekliflerini sundular.

Özel hastanelerden güç birliği

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