HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özel hastaneye ait ambulans az daha patlıyordu

Özel hastaneye ait ambulans az daha patlıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 15:52 | Son Güncelleme

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine ait ambulans içerisinde bulunan oksijen tüpünün alev alması sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine ait ambulans içerisinde bulunan oksijen tüpünün alev alması sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı. Yaşanılan olayda facianın eşiğinden dönüldü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta getiren Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine ait 02 AZ 422 plakalı ambulans, hastanın hastaneye teslim edilmesi sonrası bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Acil servis girişinde ambulans içerisinde bulunan oksijen tüpünün alev aldığını fark eden sağlık görevlilerinden Mahmut Kurtuluş ile Mehmet Ali Bayır, alevlere müdahale etmek istedi. Facianın eşiğinden dönülen olaya yangın söndürme tüpleriyle müdahale eden Adıyaman Park Hospital Hastanesi Sağlık Görevlileri olan Mahmut Kurtuluş ile Mehmet Ali Bayır, kollarından yaralandı. Her iki sağlık görevlisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Yolun ortasına helikopter indiYolun ortasına helikopter indi
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Yunanistan'ın Oruç Reis açıklamalarına tepki!
Dışişleri'nden Yunanistan'ın Oruç Reis açıklamalarına tepki!
Muhittin Böcek 35 gün sonra uyandırıldı
Muhittin Böcek uyandırıldı
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Ayşe Karaman davasının gerekçeli kararı açıklandı
Emekli hemşire 2 gündür kayıp: Hayatından endişe ediyoruz
Emekli hemşire 2 gündür kayıp: Hayatından endişe ediyoruz
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Televizyonun sesini sonuna kadar açıp eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Televizyonun sesini sonuna kadar açıp eşini öldürmüştü! Yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.