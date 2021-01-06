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  4. (Özel) Hastaya yetişmeye çalışırken kaza yapan ambulans kameralara yansıdı

(Özel) Hastaya yetişmeye çalışırken kaza yapan ambulans kameralara yansıdı

06.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de hastaya yetişmek için hızla giden ambulans trafik ışıklarında dönüş yapan otomobile çarptı.

Sarıyer’de hastaya yetişmek için hızla giden ambulans trafik ışıklarında dönüş yapan otomobile çarptı. Kontrolden çıkan ambulansın kaldırıma çıkarak durabildiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, 9 Kasım Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastaya yetişmeye çalışan 34 BH 5435 plakalı ambulans, trafik ışıklarında dönüş yapmaya çalışan otomobile çarparak kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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