(Özel) Hatır için şirket devraldı, hapse girdi

“Ben de hiç düşünmeden kabul ederdim”

Eşinin, kuzenine çok güvendiğini söyleyen Caner Ş., sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana da beraber büyüdüğüm insan tarafından böyle bir teklif gelse ben de hiç düşünmeden kabul ederdim ama böyle tekliflerin kabul edilmemesi gerekiyormuş. Eşim 2 aydır kızımı görmüyor. Kızım da annesini göremiyor. Bir an önce gizlilik kararının kalkmasını istiyoruz. Mahkemede mutlaka eşimin suçsuz olduğunu ispatlayacağız.”

“Dosyada gizlilik kararı var, süreç uzayacak”

Avukat Levent Kahya da, müvekkilinin 2018’den bu yana devam eden bir soruşturma kapsamında tutuklandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Müvekkilim güven ilişkisi içerisinde bir akrabasının ricasıyla şirket devraldı. Devraldıktan 15 gün sonra şirketin 2018’den beri devam eden bir soruşturma kapsamında olan bir şirket olduğunu öğrendik. Müvekkilim şu anda tutuklandı ve kendisinin 2,5 yaşında bir kızı var. Bizi en çok zorlayan taraf, böyle kapsamlı dosyaların süreçlerinin uzun olması. İddianame hazırlığı, gizlilik kararı olması sebebiyle iddianame kabul kararına kadar dosyayı inceleyemeyecek olmamız, elimizi kolumuzu bağlıyor. Şu an beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Temennimiz bir an önce davanın açılıp iddianame kabul kararının akabinde savunmamızı en iyi şekilde yapmak. Emeklilere usulsüz kredi verilmesine ve mağduriyete neden olunmasına dayalı bir soruşturma kapsamında ara yakalamalar yapıldığını duyduk. Bu basına da yansıdı ama biz de müvekkilin tam olarak neyle suçlandığını bilmiyoruz. Bu, dosyanın kapalı olmasının bir neticesi. Sadece bazı çıkarımlar yapabiliyoruz. Böyle kapsamlı ve gizlilik kararı olan dosyalar vakit alır. Biz bir an önce dosyadaki gizliliğin kalkarak savunmaları en iyi şekilde yapacak hale gelmek istiyoruz.”