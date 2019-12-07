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(Özel) Hava astsubaylığından antikacılığa bir ömür

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 09:34 | Son Güncelleme

Çanakkale’de yaşayan ve 1998 yılında Hava Kuvvetleri’nden astsubay olarak emekli olan 63 yaşındaki Barbaros Işıkar, emeklilik hayatını yüzlerce senelik ürünlerin de içinde bulunduğu antika dükkanında geçiriyor.Ankara, Diyarbakır ve son olarak da İstanbul’da görev yaptıktan sonra 1998 yılında Hava Kuvvetleri’nden astsubay olarak emekliye ayrılan Barbaros Işıkar, emeklilik hayatını lise yıllarından bu yana ilgi duyduğu koleksiyon merakına ve antikacılığa ayırdı.

Çanakkale’de yaşayan ve 1998 yılında Hava Kuvvetleri’nden astsubay olarak emekli olan 63 yaşındaki Barbaros Işıkar, emeklilik hayatını yüzlerce senelik ürünlerin de içinde bulunduğu antika dükkanında geçiriyor.
Ankara, Diyarbakır ve son olarak da İstanbul’da görev yaptıktan sonra 1998 yılında Hava Kuvvetleri’nden astsubay olarak emekliye ayrılan Barbaros Işıkar, emeklilik hayatını lise yıllarından bu yana ilgi duyduğu koleksiyon merakına ve antikacılığa ayırdı. Kendisi de aslen Çanakkaleli olan Işıkar’ın, memleketinde açtığı antika dükkanında 150 yıllık dikiş makinesinden 200 senelik Osmanlı saatlerine kadar pek çok ilgi çekici ürün bulunuyor. Lise yıllarında pul biriktirmeye başladığını ve bu merakını askerlik hayatının sonlarında da devam ettirdiğini belirten emekli astsubay, hem alışveriş için hem de tarihi ürünleri incelemek için vatandaşların dükkanına sık sık uğradığını dile getirdi.

“Emekli olunca bu işlere hobi olarak başladım”
Emekli olunca hobi olarak antikacılığa başladığını, daha sonra ise bu işi ticarete dökmeye karar verdiğini söyleyen Barbaros Işıkar, “Daha önceden Hava Kuvvetleri’nde astsubay olarak görev yaptım. Emekli olunca bu işlere hobi olarak başladım. 10 yıldır da ticaretini yapıyorum. Sevdiğim bir uğraş. Toplamayı da seviyorum. İlk başlangıcım pul toplamak oldu. Daha sonra kağıt para, metal para ve çeşitli objeleri toplamaya başladım. Ardından da bunun ticaretini yapmaya karar verdim. Hem hobi, hem eğlence diyebiliriz. Bu yaştan sonra bir uğraş, bir vakit geçirme vesilesi benim için. Askerlik döneminde pul ve Türkiye Cumhuriyeti paralarını toplardım. Daha sonra 1998 yılında emekli oldum. 1996’da da Osmanlı objeleri toplamaya başlamıştım. 2000’li yıllarda bir ara İzmir’e yerleştim, orada da toplamaya devam ettim” dedi.

“Alışveriş yapmaya gelenler de seyretmeye gelenler de oluyor”
Antika dükkanına vatandaşlar tarafından hem alışveriş için hem de tarihi ürünleri incelemek için çok sayıda kişinin geldiğini belirten Işıkar, şunları kaydetti:
“Bu meraka lise döneminde pul toplayarak başladım. O zamanlar pul toplamak çok popülerdi. Şimdi artık o kadar bir popülerliği yok ama yine de hala iyi koleksiyonerler var. Pul konusunda bayağı iyi bir birikimim oldu. Güzel bir kataloğum var bu konuda. Antika dükkanımdaki ürünler ise genelde evlerden getiriliyor. Yurt dışından da temin ettiğim cam ve porselen ürünleri var. En eskilere bakarsak 150 yaşında bir dikiş makinemiz var. 120 yaş civarında bir sobamız var mesela. İlgi var, alışveriş yapmaya gelenler de seyretmeye gelenler de oluyor.”

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