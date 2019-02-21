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(Özel) Hava soğuk diye çocukları dışarı çıkarmamak hasta ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Memorial Kayseri Hastanesi Pediatri Uzmanı Melahat Yeni, mevsim geçişlerinde çocukların hastalanmasın diye dışarı çıkarılmamasının yanlış olduğunu söyleyerek, “Çocuklar kapalı ortamlarda daha çok mikrop maruziyetine kaldığı için daha sık hasta oluyorlar” dedi.Memorial Kayseri Hastanesi Pediatri Uzmanı Melahat Yeni, ailelere uyarılarda bulunarak, mevsim geçişlerinde çocukların giyinmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

(Özel) Hava soğuk diye çocukları dışarı çıkarmamak hasta ediyor

Memorial Kayseri Hastanesi Pediatri Uzmanı Melahat Yeni, mevsim geçişlerinde çocukların hastalanmasın diye dışarı çıkarılmamasının yanlış olduğunu söyleyerek, “Çocuklar kapalı ortamlarda daha çok mikrop maruziyetine kaldığı için daha sık hasta oluyorlar” dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Pediatri Uzmanı Melahat Yeni, ailelere uyarılarda bulunarak, mevsim geçişlerinde çocukların giyinmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu mevsimlerde anne ve babaların yaptığı en büyük yanlışın hava soğuk diye çocuklarını dışarı çıkarmamak olduğunu kaydeden Yeni, “Çocuklar kapalı ortamlarda daha çok mikrop maruziyetine kaldığı için daha sık hasta oluyorlar. Özellikle bu havalarda güneş ışınlarının çok az geldiği günlerde çocukların bol oksijene ve güneş ışınlarına ihtiyacı var. çocukları dışarı çıkarmak, kat kat giydirmekle daha çok mümkün olabilir. Soğan sistemi gibi dediğimiz ince katmanların birkaç kat giydirilip daha sonra çocuğun vücut ısısı dengelendikçe çıkararak veya vücut ısılarını korumak amaçlı bir kat daha giydirerek çocuklarımızı soğukta da dışarı çıkarabiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Mevsim geçişlerinde çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha çok görüldüğünü kaydeden Pediatri Uzmanı Yeni, “Buda ortamların yeterli havalanmamasından, hasta bireylerle aynı ortamda uzun süre kalmalarından dolayı çocuklarımız üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha çok yakalanıyorlar. Çocuklar kreş ve anaokulu gibi toplu yaşanılan alanlarda bulunuyorsa buralardaki hastalık riski daha fazladır. O yüzden bulunduğumuz ortamları bol bol havalandırmak, çocuklarımızı mümkün olduğunca onları kıyafet ve diğer etkenlerden koruyarak dışarı çıkarmak onların sağlığı için çok daha iyi olacaktır” diye konuştu.

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