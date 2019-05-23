 (ÖZEL )- (havadan görüntülerle ) - ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİ SONA YAKLAŞILAN YASSIADA'DAKİ SON DURUM 

Ali AKSOYER-Güven USTA-Can EROK/İSTANBUL(DHA) YASSIADA'nın "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlemesi projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs'ta Yassıada'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Adada 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze sergileme alanları kafeterya ve restoranlar bulunuyor. Yassıada’nın son durumunu Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin yoğun olarak çalıştığı görüldü.

4 YILDIR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Demokrasi ve Özgürlük adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor. 18.3 hektarlık Yassıada'da 14 Mayıs 2015 yapılan temel atma törenin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı. Gemilerle adaya getirilen iş makineleri ve işçiler 4 yılı aşkın bir süredir aralıksız çalışıyor. Yapılan çekimlerde ada projesinde olan binaların tamamlandığı ve oturuma hazır hale geldiği görüldü. Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda.