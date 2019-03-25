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(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Zeytinburnu sahilinde batık bir şekilde bulunan “Bereket” isimli kuru yük gemisinin sökülme işlemleri için deniz üstüne vinç kuruldu.

Zeytinburnu sahilinde batık bir şekilde bulunan “Bereket” isimli kuru yük gemisinin sökülme işlemleri için deniz üstüne vinç kuruldu. Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, geminin sökülme işlemlerinde gelinen son durum havadan görüntülendi.
Liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık durumda olan hayalet gemiler teker teker sökülme işlemleri devam ediyor. Zeytinburnu açıklarında büyük bir kısmı batmış halde olan"Bereket " adlı gemi söküm işlemleri için deniz üzerin vinç kuruldu. Kaptan köşkü deniz üzerinde kalan geminin sökülme çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin burnunda büyük bir metal yığının halatlar ile vinçin bulunduğu platforma bağlandığı gözüküyor. Ayrıca geminin deniz üzerinde kalan kısmında ise karabatakların yuvası haline geldi. Geminin söküm işlemleri yapılırken zaman zaman etrafına dubalarla sarıldığı görülüyor. İstanbul Zeytinburnu açıklarında 2017 yıl Ocak ayında demirli halde bulunurken batan Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisi söküm işleri devam ediyor.

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu

(Özel) Hayalet Gemi “Bereket”i sökmek için dev vinç kuruldu
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