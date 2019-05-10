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(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Eskişehirli doğa tutkunu Hasibe ve Ümit Çeliker çifti evlendikten bir yıl sonra hayalini kurdukları karavanı yapıp, Türkiye turuna çıktı.

Eskişehirli doğa tutkunu Hasibe ve Ümit Çeliker çifti evlendikten bir yıl sonra hayalini kurdukları karavanı yapıp, Türkiye turuna çıktı. Gittiği yerleri sosyal medya hesabında paylaşarak dostlar kazanmaya başlayan macera ve doğa tutkunu çift, her ilde takipçileriyle bir etkinlikte buluşuyor.
Planlarını bir ay öncesinden yapan Hasibe ve Ümit çifti, Eskişehir’den Bursa’ya, İstanbul’dan Muğla’ya kadar 11 şehirde takipçileriyle iftarda buluşup, birbirini tanımayan kişilerle oruçlarını açmayı planlıyor. Çift, ikinci durakları olan Bursa’da Mihraplı Parkı’nda takipçileriyle buluştular.
İnegöl’den Keles’e kadar farklı ilçelerden gelen yaklaşık 60 kişinin katıldığı etkinlikte çiftin aldıkları karpuz, peynir, pidenin yanısıra katılanların getirdikleri yemeklerle iftar sofrası kuruldu. İftar sonrası misafirlerine karavanlarını gezdiren Hasibe ve Ümit çifti, karavan hayatı hakkında merak edilenleri cevapladı.
Bu yolculuğa çıkmalarının amacı ve sloganının "iyi insan" olduğunu belirten Hasibe ve Ümit Çeliker , "Bu projeyle bir çok şehirde güzel insanlarla tanışmaya başladık. Maddi şeyleri hayatımızda araç olarak kullanıyoruz. Aslında bu karavan da bizim için bir araçtı. Ama nelere kadirmiş. Bir karavan, bir sürü insana ulaşmamıza neden oldu. Karavan hayatını da insanlara anlatıyoruz. Doğaya, insana, hayvana saygıyı anlatıyoruz. Birbirimizle kardeşçe yaşayabileceğimiz bir ortam oluşturmak istiyoruz." dediler.
Ağaç dikme, çevre temizliği gibi farklı projelere de imza atmak isteyen Çeliker çifti, gezinin temelinde iyilik olduğunu ifade ederek, "1,5 senede Türkiye’nin bütün şehirlerini gezip oradaki insanlarla buluşmak istiyoruz. İlk gezimiz Ramazan ayına denk geldi. Bursa’da da böyle güzel bir buluşma yaptık. Yolumuza devam edecek, yaklaşık 11 tane şehir gezeceğiz. İnşallah bunlarda da böyle güzel paylaşımlar yapacağız" diye konuştular.

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar

(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar
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