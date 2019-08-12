(Özel) Hayatın ritmini Kuşadası’nda yakaladı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bulunan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunun “Hayatın Ritmini Yakala” grubu, 3 gönüllü öğretmen, 10 öğrencisiyle birlikte her dünyayı dolaşıyor.

Bugüne kadar birçok ülkeye giderek konserler veren ‘Hayatın Ritmini Yakala’ müzik grubu bu yıl da ‘Tatilde İlk İz’ Projesi kapsamında tatillerini Kuşadası’nda geçiriyor. Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, 2012 yılında kurulan Hayatın Ritmini Yakala müzik grubu ile birçok başarıya imza attıklarını ve öğrencilerle birlikte her yıl tatile çıktıklarını belirtti. Dağdelen uyguladıkları ‘Tatilde İlk İz’ projesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Grubumuzun ismi ‘Hayatın Ritmini Yakala’ grubumuzu köy çocukları oluşturmaktadır. Çocukların aileleri başlıca tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Projemizin ismi ‘Tatile İlk İz.’ Öğrencilerimizin ilklerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir proje. İlk defa ilçe dışına çıkan, denizi gören, yüzmesini öğrenen öğrencilerimiz oluyor bu proje sayesinde. Öğrencilerimiz evlerinden köy ekmeklerini, yumurtalarını, salçalarını, biberlerini, domateslerini getiriyorlar. Enstrümanlarımızı atölyemizden alıyoruz. Benim babamın minibüsü var, bir de arabamı alıyorum ve buradan bir ev tutup tatilimize başlıyoruz. Bu seneki durağımız Didim/Kuşadası oldu. 23 günlük tatilimizin artık sonuna yaklaşıyoruz, bir kaç gün sonra buradan gideceğiz. Tatilde gündüzleri ders çalışıyoruz, mısır patlatıp film izliyoruz, lunapark, aquapark ve şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz, pikniğe gidiyoruz. Yani her anımızı dolu dolu yaşıyoruz, yiyip içiyoruz. Öğrencilerimiz görmediklerini, yemediklerini, içmediklerini burada tatmış oluyorlar. Onların bir tebessümleri her şeye bedel. İnşallah onlar da hayatları boyunca en az bir kişinin kalbine dokunurlar umuduyla bu projeyi sürdürüyoruz. Projemizin amaçlarından diğeri de akademik ve sosyal başarıdan öğrencilerimizi ileriye götürmek. Bunu son derece artış olarak proje sonunda gözlemliyoruz ve öğrencilerimizin dünyaları gelişiyor. Akademik ve sosyal başarıları artıyor. Öğrencilerimiz çok mutlu, onlar mutluysa biz de çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.