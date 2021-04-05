HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Hayatını kaybeden taksi şoförü 40 araçlık konvoy ile son yolculuğuna uğurlandı

(Özel) Hayatını kaybeden taksi şoförü 40 araçlık konvoy ile son yolculuğuna uğurlandı

05.04.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi’de bir durakta 20 yıldır taksi şoförü olarak çalışan 53 yaşındaki Erol Dilek, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1/

İstanbul Sultangazi’de bir durakta 20 yıldır taksi şoförü olarak çalışan 53 yaşındaki Erol Dilek, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dilek ile aynı durakta çalışan arkadaşları 40 araçlık konvoy ile cenaze aracına eşlik etti.
Edinilen bilgiye göre, kahvaltı yaptığı esnada ailesine ’başım ağrıyor’ diyerek sofradan kalkan ve 20 yıldır taksi şoförlüğü yapan Erol Dilek aniden yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine kısa sürede yardımına koşan taksici arkadaşları ve olay yerine gelen ambulans ekipleri Dilek’i hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçiren Erol Dilek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dilek ile aynı durakta çalışan taksi şoförleri, hayatını kaybeden 20 yıllık arkadaşları için bugün bir araya gelerek 40 araçlık konvoy eşliğinde cenaze aracına eşlik etti. Erol Dilek’in cenazesi Habibler Yayla Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
İstanbul’da trafik yoğunluğuİstanbul’da trafik yoğunluğu
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Ramazan’da tam kapanma kararı mı alınacak?  

Kabine toplantısı ne zaman?

THY’nin Varşova uçağına bomba ihbarı

THY uçağında bomba alarmı! Yolcular ve mürettebat tahliye edildi

Canlı yayında Hakan Bayrakçı ile Mücahit Bilici arasında 'bildiri' tartışması

Canlı yayında 'bildiri' tartışması!

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da trafik yoğunluğu

Kumar baskınında kaçmak isteyen kadın 2. kattan atlayıp yaralandı! Eşi elbiselerini parçaladı

Baskında kaçmak isterken 2. kattan atlayıp yaralandı! Eşi elbiselerini parçaladı

Son Dakika: 'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.