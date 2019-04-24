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(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:58 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kızların suçtan uzak durması ve toplumda daha fazla yer alması için düzenlediği "Haydi Kızlar Hentbola" turnuvasına 8 okuldan 96 kız öğrenci katıldı.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla kız öğrencilerin sosyal hayata katılması ve suç ile kötü alışkanlıklardan uzak durması için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde 2" projesi kapsamında "Haydi Kızlar Hentbola" turnuvası start aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kızların suçtan uzak durması ve toplumda daha fazla yer alması için düzenlediği "Haydi Kızlar Hentbola" turnuvasına 8 okuldan 96 kız öğrenci katıldı.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla kız öğrencilerin sosyal hayata katılması ve suç ile kötü alışkanlıklardan uzak durması için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde 2" projesi kapsamında "Haydi Kızlar Hentbola" turnuvası start aldı. Sarıçam Asım Savaş Spor Salonunda kız öğrencilerin katıldığı turnuvada amacın hem öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de kızların spor alanındaki yeteneklerini ortaya çıkartarak onların ileride milli bir sporcu olmasını ve Türkiye’ye madalyalar kazandırmak olduğu belirtildi.
Turnuvaya katılan öğrencilerden Fadime Gül Defne Kocakaya, "Polislerimizin düzenlemiş olduğu turnuvada maç ayarlamışlar çok teşekkür ederiz. Yarışmaya geldik çok çalıştık inşallah kazanacağız. Ben 8’inci sınıf öğrencisiyim polisimizin böyle bir turnuva düzenlemesi çok güzel bizim içinde güzel bir aktivite oluyor mutluyuz. Burada olmasaydım şuan evde test çözüyor olacaktım ama burada olmaktan çok mutluyum" dedi.
Sabiha Baykal ise "Okulumuzu temsilen bu maçı kazanmak için buradayız. Polislerin bu müsabakaları düzenlemesi gurur verici, bizim gibi birçok öğrenciye bu aktiviteleri sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Daha önce hentbol oynamadım bu yıl kaleci olarak başladım. İleride hedefim sporda biraz daha ileri gitmek yani kaleci olarak değil de oyuncu olarak devam etmek istiyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum çünkü polisleri seviyorum insanlara yardım etmeyi ve kötü durumlardan kurtarmayı seviyorum" diye konuştu
Zilan Sayın da okullarını temsil etmek için turnuvaya katıldıklarını, polislerin böyle bir turnuva düzenlemesinin çok güzel olduğunu ve ileride beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini söyledi. Gamze Tutaz da okullarını temsil etmek için geldiklerini ve polislerin öğrencilerle ilgilenmesinin çok güzel olduğunu ifade etti.
Bir süre sora ise müsabakalar başladı. Müsabakalara verilen aralarda polisler de öğrencilere taktikler verdi.
Turnuva 3 Mayıs günü sona erecek.

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"

(Özel) "Haydı Kızlar Hentbola"
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