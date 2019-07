(Özel) Hayvan sevgisi 21 yıllık öğretmeni veteriner teknikeri yaptı

"Sokakta her gördüğüm hayvana bakıyorum"

Sokakta her gördüğü hayvana baktığını söyleyen Sayar, "İhtiyacı olan, muhtaç olduğunu düşündüğüm, yardım etmem gereken, rastladığım ya da bana rastlayan her hayvana yardım etmeye çalışıyorum, bakıyorum. Bugüne kadar veterinerler kanalıyla yapıyordum. Şu anda staj yaptığım yerdeki veteriner hekimim oldukça destek gösterdi hayvanlar konusunda. Şimdi kendim öğreniyorum. Bazı şeylere çabuk müdahale edebiliyorum. En azından bir araba çarptığında hayvan iç kanama geçiriyor, o anda ne yapabileceğimi öğrendim. Güzel bakmak istiyorum, mutlu olmalarını istiyorum. Evimde de kedi var. Onlarla da ilgileniyorum. Şu anda burada staj yapıyorum. 2. dönemi bitirdim, 3. dönemden yaz okulundan ders aldım. Bir an önce bitireyim istiyorum. Bundan sonra öğrenmeye devam edeceğim. Bulduğum hayvanları tedavi ettirmeye çalışacağım, edeceğim. Ben tabi bir veteriner hekim gibi edemem, teknikerlik okuyorum çünkü. İnşallah devamını da getiririm, veteriner hekim de olurum. Bu dünyanın dengesini yüce Allah çok güzel yaratmış. Hayvanlar dünyanın dengesidir. Onlar Allah’ın emanetidir. Onlara verilen zarar dönüp dolaşıp bir şekilde verene de dünyamıza da çok büyük zarar verecektir. Onlara zarar vermeyelim lütfen, koruyalım. Staj boyunca, pansuman, iğne yapma, ilaçlar ve faydaları, beslenme, aşılar, dikişler, bir de acil hastaya yaklaşım gibi konuları öğrendim. Stajım 30 gün sürecek ama ben yaz boyu gelmeyi düşünüyorum. Okullar açıldıktan sonra da cumartesi pazar günleri gelmeyi düşünüyorum. Çünkü öğrenmeyi kar olarak görüyorum" şeklinde konuştu.