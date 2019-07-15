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(Özel) Hayvan sevgisi 21 yıllık öğretmeni veteriner teknikeri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Mersin’de yaşayan 21 yıllık kadın öğretmen, hayvan sevgisinden dolayı laborant ve veteriner sağlık bölümünü okumaya başladı.

Mersin’de yaşayan 21 yıllık kadın öğretmen, hayvan sevgisinden dolayı laborant ve veteriner sağlık bölümünü okumaya başladı. Evinde ve sokakta birçok hayvana bakan kadın öğretmen, yaz stajı görmeye başladığı hayvan kliniğinde iğne vurma, pansuman, acil müdahale gibi birçok konuda uzman oldu. Görenlerin takdirini kazanan öğretmen, amacının zorda kalan tüm hayvanlara yardım etmek olduğunu söyledi
Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gazetecilik bölümünde 21 yıldır öğretmenlik yapan Tülin Sayar’ın hayvan sevgisi görenlerin takdirini topluyor. Uzun yıllardır hem evinde hem de sokakta birçok hayvana bakan, onları veterinere götüren kadın öğretmen, bazı konularda direk kendisi müdahale bulunması için Açıköğretim Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını okumaya başladı. 2. dönemi bitiren ve şimdi 30 günlük yaz stajında olan Sayar, iğne vurma, pansuman, acil müdahale gibi birçok konuda uzman oldu. Mezitli ilçesinde bulunan bir hayvan kliniğinde veteriner hekim Mehmet Tabur’dan birçok konuda eğitim alan Sayar, amacının zorda kalan tüm hayvanlara yardım etmek olduğunu söyledi.

"Hayvan sever olarak veteriner teknikerliği okuyorum"
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Tülin Sayar, 21 yıldır öğretmenlik yaptığını söyledi. Çocukluğundan bu yana hayvanlarla sürekli ilgilendiğini kaydeden Sayar, "Sokak kedilerine bakıyorum. Evimde birçok kedi var. Hayvanlar benim hayatımın merkezi gibi bir şey. Daha iyi bakabilmek, daha bilimsel bakabilmek, anlık müdahalelerde bulunabilmek, tabi ki bir hekim gibi yapamam ama sokak köpeklerine ve kedilerine en azından ne yapabileceğimi öğrenebilmek adına veteriner teknikerliğini okumaya karar verdim. Şu anda okuyorum, okumaya devam ediyorum. Oldukça da başarılı bir şekilde devam ediyorum. Okulu bitirmek önemli ama benim buradaki amacım öğrenmek. Konuyu öğrenmek, daha fazla ne yapabilirim onu öğrenmek. Doğayı yok ettik. Hayvanlar sürekli arabaların altında kalıyor. Problemlerle karşılaşıyoruz, enfeksiyonlar oluyor. Ne kullanacağımızı bilmiyoruz. Oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Barınaklarda malum büyük sorunlar oluyor. Hayvan severin de bazı şeyleri bilmeleri gerektiğini düşündüm. Ben hayvan sever olarak veteriner teknikerliği okuyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel bilgiler, çok güzel detaylar öğreniyoruz. Bunlar bizim için de çok sevdiğimiz canlar için de çok önemli" dedi.

"Sokakta her gördüğüm hayvana bakıyorum"
Sokakta her gördüğü hayvana baktığını söyleyen Sayar, "İhtiyacı olan, muhtaç olduğunu düşündüğüm, yardım etmem gereken, rastladığım ya da bana rastlayan her hayvana yardım etmeye çalışıyorum, bakıyorum. Bugüne kadar veterinerler kanalıyla yapıyordum. Şu anda staj yaptığım yerdeki veteriner hekimim oldukça destek gösterdi hayvanlar konusunda. Şimdi kendim öğreniyorum. Bazı şeylere çabuk müdahale edebiliyorum. En azından bir araba çarptığında hayvan iç kanama geçiriyor, o anda ne yapabileceğimi öğrendim. Güzel bakmak istiyorum, mutlu olmalarını istiyorum. Evimde de kedi var. Onlarla da ilgileniyorum. Şu anda burada staj yapıyorum. 2. dönemi bitirdim, 3. dönemden yaz okulundan ders aldım. Bir an önce bitireyim istiyorum. Bundan sonra öğrenmeye devam edeceğim. Bulduğum hayvanları tedavi ettirmeye çalışacağım, edeceğim. Ben tabi bir veteriner hekim gibi edemem, teknikerlik okuyorum çünkü. İnşallah devamını da getiririm, veteriner hekim de olurum. Bu dünyanın dengesini yüce Allah çok güzel yaratmış. Hayvanlar dünyanın dengesidir. Onlar Allah’ın emanetidir. Onlara verilen zarar dönüp dolaşıp bir şekilde verene de dünyamıza da çok büyük zarar verecektir. Onlara zarar vermeyelim lütfen, koruyalım. Staj boyunca, pansuman, iğne yapma, ilaçlar ve faydaları, beslenme, aşılar, dikişler, bir de acil hastaya yaklaşım gibi konuları öğrendim. Stajım 30 gün sürecek ama ben yaz boyu gelmeyi düşünüyorum. Okullar açıldıktan sonra da cumartesi pazar günleri gelmeyi düşünüyorum. Çünkü öğrenmeyi kar olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

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