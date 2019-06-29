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(ÖZEL) - Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırıldı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu K.İ. hakkında askeri birliklerden hayvanlar için gönderilen ekmekleri çevredeki fırınlara, hayvanlara verilmesi gereken ilaçları ise veterinere sattığı ve hayvanlar fazla dışkı yapmasın diye aç bırakıldığı iddiaları üzerine belediye yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı. K.İ., inceleme sonrası görevden uzaklaştırıldı.

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