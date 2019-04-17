(Özel) Hem meslek öğreniyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Van’ın Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs gören kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut İlkokulunda açılan kursa katılan kadınlar bir yandan meslek öğreniyor bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ev kadınlarına yönelik açılan kursa 30 kadının katılım sağladığını ifade eden Usta Öğretici Selda Karaca, “Ev hanımlarına yönelik kursumuzda dekoratif ahşap süsleme, seramik boyama, kağıt rölyef çalışmalarının yanı sıra eskiyi yenileme kampanyası çerçevesinde de birçok ürünü yeniliyoruz” dedi. Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Karaca, “Buraya öğrenci geldiğinde eli boş çıkmıyor. Ayrıca kafelerden ve dışarıdan eski ürünü alıp yeniliyoruz. Bunun yanında evlere gidip, ev tasarımlarına göre de işler yapıyoruz. Bunu yaparken öğrencilerimi de götürüyorum. Çünkü ev hanımı oldukları için hem sosyal hayata katılımları, hem de aile bütçesine destek olmaları adına onlara keyifli geliyor. Onlar da bana eşlik ediyorlar ve biz kadın kadına bir ekip şeklinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eski eşyalarımızı yeniliyoruz”

Evde çok sıkıldıklarını ve zamanlarını en iyi şekilde geçirmek için kursa katıldıklarını belirten kursiyerler ise bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağladıklarını söylediler. Yeni taşındığı yerde komşu edinemediği için yalnız olduğunu ve bu nedenle kursa yazılmaya karar verdiğini ifade eden Hilal Demiral isimli kursiyer de, “İyi ki karar vermişim. Burada hem Selda hocamızın yeteneklerinden faydalanıyoruz hem de eski ev eşyalarımızı yenileyerek, onlara yeni bir boyut kazandırıyoruz. Sosyal ortamımız da iyi. Diğer arkadaşlara da evde oturacaklarına kurslara gelerek yeni bir şeyler kazanmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

“Kurs sayesinde başımın ağrıları geçti”

Başının ağrıması üzerine hava almak için kursu ziyaret ettiğini dile getiren Güler Çakar isimli kursiyer ise “Başım ağrıyordu, hastaydım. Eşime hava almak için kursa gidip geleyim dedim. Geldim buraya. Ağrılarım azaldı. Eşim de bana ‘Madem ağrılarını azalttıysa, devam edebilirsin’ dedi. Ben de buraya geldim. Hem ortamdan hem hocamdan hem de arkadaşlarımdan çok memnunum” dedi.

Serap Eker isimli kursiyer de, “Ben yaklaşık 2,5 aydır kursa katılıyorum. Daha önce gelmediğim için, Selda hocamı ve arkadaşlarımı tanımadığım için çok pişmanım. Burada hem meslek öğreniyor hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.