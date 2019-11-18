(Özel) Hemşehrileri şehidin cami vasiyetine sahip çıktı

Van’ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yaparken teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Bitlis’in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün vasiyetine hemşehrileri sahip çıktı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, Bitlis’in Ahlat ilçesinde ikamet ettiği Kulaksız Mahallesi’ndeki cami imamıyla 2016 yılında sosyal medya üzerinde yaptığı mesajlaşmada, “Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam” dediği ortaya çıktı. Öztürk’ün şehit olmadan önce 2016 yılında mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalar yürek dağlarken, şehit Eren Öztürk yazışmasında, “Ben duruşumu babamdan aldım. Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam. Allah hakkımda ne nasipse onu bana versin. Hocam vatan sevgisi kadar güzel hiçbir sevgi ve duygu yok. Geceleri ayazda beklerken gurur duyuyorum kendimden. Vatanı bekliyorum, çok mutlu ve gururluyum. Dürüst babam beni bugünler için yetiştirdi. Hocam kim benim yerimde olsa aynısını yapar. Allah bize iman Kur’an versin. Şahadetimizi getirerek ölmeyi nasip etsin. Allah devletimize zarar vermesin” dediği ortaya çıktı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün, imam Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, şehidin hemşehrileri vasiyete kayıtsız kalmadı. Hemşehrileri, şehidin vasiyeti üzerine cami yapılması için kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında cami derneği adına açılan banka hesabına ilçe halkı para bağışında bulunmaya başladı.

Şehidin vasiyeti üzerine ineğini bağışladı

Bazı hayırseverler caminin yapımı için arsa bağışında bulunurken, ilçedeki iş adamları ve esnaflar da caminin yapımı için bims, demir, boya bağışı taahhüdünde bulundu. Kampanyaya duyarsız kalmayan bir hayırsever vatandaş ise satılıp parasının cami inşaatında kullanılması için ineğini bağışladı. “Bir Eren ölür, bin Eren yaşar”

Şehit Eren Öztürk’ün babası Kerem Öztürk, oğlu Eren’in yerine görev yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Allah vatanımıza bir daha bu acıları yaşatmasın inşallah. Bizi acılı günlerimizde yalnız bırakmayan Türk halkına, Ahlatlı hemşehrilerime teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bir Eren ölür, bin Eren yaşar. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu vatan hiçbir zaman Eren’siz kalmaz. Şu an beni de isteseler seve seve Eren’imin yerine 2 çocuğumla beraber o karakolda görev almaya hazırım. Bunu herkes bilecek, vatan hainleri çok iyi bilecek. Bir daha buna tenezzül etmeyecekleri kadar bizler cesur insanlarız. Biz bunların yapmış olduğu ihaneti hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

“Tüm Türk halkının evladıdır”

İlçe halkının oğlunun vasiyetine sahip çıkmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen şehit babası Kerem Öztürk, “Bu arada benim sonradan öğrendiğim Kulaksız Mahallesi cami imamımıza bir vasiyette bulunmuş 2016 yılında. Çocuğumun daha 1 yıllık görev süresi dolduktan sonra hocamız hacdayken mesajlaşıyorlar, mesajlarında ‘Ben şehit olacağım, benim adıma bir cami yaptırın, cami yaptırdıktan sonrada benim adımı verin’ gibi mesajlar göndermiş hocama. Hocamla mesajlaşmışlar. Bu mesajlar sosyal medyada yayınlandıktan sonra özellikle Ahlat esnafına, iş adamlarına çok çok teşekkür ediyorum ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bizi duygulandıran o kadar mesajlar aldık ki, o kadar yardım talepleri ilettiler ki, cami derneğimizin hesabına bazıları 5 lira, 10 lira gibi yardımda bulunmuşlar. Ben tabiki bunları görüp incelediğim zaman çok duygulanıyorum. Türk halkının şehidine ne kadar sahip çıktığını, ne kadar önem verdiğini buradan anlıyorum ki benim evladım yalnız benim evladım değil, tüm Türk halkının evladıdır. Cumhurbaşkanımdan istirhamım, bu vasiyetinin yerde kalmaması, bize destek olmalarıdır” diye konuştu.