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(Özel) Her derde deva başkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, başkanlık yapmasının yanı sıra belediye binasının içindeki muayene odasında da sağlık problemiyle gelen vatandaşları muayene ediyor.Gelibolu’nun Evreşe beldesinde Ali Kamil Soyuak, Evreşe Sağlık Ocağı’nda 10 yıl doktorluk yaptı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, başkanlık yapmasının yanı sıra belediye binasının içindeki muayene odasında da sağlık problemiyle gelen vatandaşları muayene ediyor.
Gelibolu’nun Evreşe beldesinde Ali Kamil Soyuak, Evreşe Sağlık Ocağı’nda 10 yıl doktorluk yaptı. Daha sonra 2009 yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye başkanı olarak seçildi. Buna rağmen vatandaşların kendisinden kopmamasından dolayı Soyuak, 10 yıllık belediye başkanlığı süresince de belediye binasında rahatsızlanarak kendisine gelen vatandaşları muayene etti. Evreşe Sağlık Ocağı’nda iki doktorun olmasına rağmen vatandaşlar sağlık sorunları olduğunda Belediye Başkanı Soyuak’a gelerek, muayene olmaya devam ediyor. Soyuak, belediye binası içerisinde bulunan muayene odasında da kendisine sağlık problemleriyle gelen vatandaşları muayene ediyor. Soyuak, daha üst mercide bir tedavi gerekliliği olan hastaların ise randevularının alınmasından, hastanın son aşamasından takibine kadar her türlü sağlık ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

"Belediye başkanlığı sürecimizde de doktorluğumuza devam ediyoruz"
Evreşe’nin Gelibolu ilçesine bağlı küçük bir belde olduğunu ifade eden Soyuak, “10 yıllık doktorluktan sonra burada belediye başkanı olmayı Allah nasip etti. 10 yıldır burada AK Parti’den belediye başkanlığı görevimi devam ettirmekteyim. 2009 yılında aldığımız Evreşe’yle 2019 yılında şu an içinde devam ettirdiğimiz Evreşe ile arasında dağlar kadar fark var. Şehri ilk önce yaşanılabilir, herkesin hayatını kolaylaştıran bir şehir haline getirdik. Onun yanında da 10 yıllık doktorluğumuz gibi belediye başkanlığı sürecimizde de doktorluğumuza devam ediyoruz. Muayene odamız var. Orada hastalarımızı muayene ederiz. Onların hayır dualarını alırız. Onlarla ilgileniriz. Daha üst mercide bir tedavi gerekliliği varsa onların randevularının alınmasından tutun da hastanın son aşamasından takibine kadar her türlü sağlık ihtiyaçlarını gidermeye çalışırız” dedi.
Baş ağrısı ve tansiyon rahatsızlığı olan ve Başkan Soyuak’a muayene olan 55 yaşındaki Altunay Bozkurt ise, “Biz başkanımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. 20 senedir burada. 10 senedir de başkanımız. Biz ondan çok memnunuz. Allah onu başımızdan eksik etmesin” diye konuştu .

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan

(Özel) Her derde deva başkan
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