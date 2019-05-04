(ÖZEL) Her koku farklı bir duyguyu tetikliyor

İnsanın nefes alma eylemini sürdürdüğü sürece engelleyemeyeceği tek ve en etkili iletişim aracı olan koku, çeşitlerine göre farklı duyguları tetikliyor. Bir insanın günde ortalama 20 bin kez nefes aldığı düşünüldüğünde, doğru şekilde seçilmiş bir koku ile insanlarla günde 2O bin kez iletişime geçmek, onda istenilen duygu ve düşünceleri uyandırmak mümkün hale geliyor.

Koku insanları harekete geçiriyor

Koku duyusu; farkında olmadığımız durumlar, şuuraltında gerçekleşen süreçler dahil olmak üzere günlük duygularımızın yüzde 75’inden fazlasını etkiliyor. Bir ortamı uygun bir şekilde doğru kokular ile kokulandırmak tahmin edilenden çok daha büyük fayda sağlıyor. Gün içerisinde duyulan milyonlarca kokudan bazıları hafızayı ve zihni çok net ve güçlü bir şekilde etkileyebiliyor. Meselâ sıcak bir ekmek kokusu mutlu bir sabah kahvaltısını hatırlatarak kişiyi harekete geçirebiliyorken, bir kahve kokusu zihinde uyanma hissine sebep olabiliyor.

Kokuların gizli bir gücü var

Her koku kendi içerisinde bir genetik kod barındırıyor. Bu genetik kodlar insanlar üzerinde öğrenme, zeka gelişimi, satın alma davranışı, verim, performans gibi birçok konuda değişime sebep olmak için profesyonel analizler ışığında ve marka maksadına uygun olarak kullanılıyor. Kokuların etkileri örnekler üzerinden açıklandığında konu çok daha ilginç ve keyifli bir hal alıyor. Turunçgiller ve lavanta kokuları negatif enerjiyi insanların üzerinden alarak pozitif olmayı sağlıyor. Bu tarz kokular genellikle kalabalık, stresli ve yoğun çalışılan iş ortamlarında verimi, performansı ve karlılığı arttırmak için kullanılıyor.

Hafızayı güçlendiren ve konsantrasyon artıran kokular öğrenme ve dikkat konularındaki etkileri ile karşımıza çıkıyorlar. Stresi azaltan, motivasyon sağlayan kahve, lavanta ve gül kokuları odaklanmayı artırırken, doğru hedef kitleler üzerinde kullanılan nane ve çilek kokuları konsantrasyon ve verim artırıcılar olarak fayda sağlıyorlar.