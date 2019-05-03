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(Özel) Herkes bu ustaya koşuyor...Vatandaş fazla tamir parası ödemesin diye Bursalı ustadan örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Bursalı oto tamircisi, geliştirdiği sistemle 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yaparak, vatandaşlara ucuz hizmet veriyor.Nilüfer Küçük Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır oto tamiri yapan Kenan Güner (58), İtalyan model otomatik vites araçlarda sık görülen robotik şanzıman arızasına çare buldu.

(Özel) Herkes bu ustaya koşuyor...Vatandaş fazla tamir parası ödemesin diye Bursalı ustadan örnek davranış

Bursalı oto tamircisi, geliştirdiği sistemle 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yaparak, vatandaşlara ucuz hizmet veriyor.
Nilüfer Küçük Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır oto tamiri yapan Kenan Güner (58), İtalyan model otomatik vites araçlarda sık görülen robotik şanzıman arızasına çare buldu. Araç sahipleri şanzımanları değişmek zorunda kalıyor, bu ise 12 bin lirayı buluyordu. Bursalı usta, bu tip arazıların tamirini makineyle tespit ederek tamir etmeye başlayarak, 12 bin liralık masrafı 2 bin liraya düşürdü. Bursa’da bu konuda tek olan ustaya çevre illerden sürücüler tamir için araçlarını getiriyor. Araç sahipleri, Kenar Güner’in 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yaptığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor.
Uzun yıllardır tamir işiyle uğraştığını ifade eden oto tamircisi Kenan Güner, "İtalyan malı otomatik vites araçların robotik şanzıman arızalarını biz parça değiştirmeden tamir etmeye başladık. Bu parçanın değişmesi 12 bin lira, bu da araç sahiplerine çok geliyordu. Bir sistem geliştirip araçları makineye bağlıyor, arızayı tespit ediyoruz. Parça değiştirmeden bin 500 ile 4 bin lira arasında tamir yapıyoruz. Araç sahipleri 12 bin liralık arızanın 2 bin liraya hallolduğunu görünce bize hayır dua ediyor. Çevre vilayetlerden de müşterilerim var. İşimiz vatandaşa hizmet etmek. Vatandaşımız kaliteli hizmeti daha uyguna alsın ve ülkemizin parası yurt dışına çıkmasın istiyoruz" dedi.

(Özel) Herkes bu ustaya koşuyor...Vatandaş fazla tamir parası ödemesin diye Bursalı ustadan örnek davranış

(Özel) Herkes bu ustaya koşuyor...Vatandaş fazla tamir parası ödemesin diye Bursalı ustadan örnek davranış

(Özel) Herkes bu ustaya koşuyor...Vatandaş fazla tamir parası ödemesin diye Bursalı ustadan örnek davranış

(Özel) Herkes bu ustaya koşuyor...Vatandaş fazla tamir parası ödemesin diye Bursalı ustadan örnek davranış

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